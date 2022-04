Maestro acusado de abuso sexual se defenderá por vía penal

Tomada de internet

Ciudad Delicias.- Juan C.C., profesor señalado por abuso sexual por parte de alumnas y alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato 6/4(CEB), buscará justicia en contra de quien resulte responsable de estas acusaciones públicas, “voy a llegar a las últimas consecuencias por la vía penal y civil porque me afectaron de forma profesional y familiar”, declaró el docente, mientras que integrantes del colectivo feminista “Hijas de Lilith”, reiteraron su respaldo a estudiantes.

Luego de que alumnos del CEB 6/4 exigieron a los directivos la renuncia o destitución del profesor Juan C.C. a través de una marcha, el maestro dijo que buscará la forma de limpiar su nombre ya que pondrá a disposición de las autoridades su equipo de teléfono para que verifiquen que no hay ningún problema.

Además interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades por dañar su imagen.

Por otro lado integrantes de colectiva feministas expresaron su apoyo a las jóvenes del Pedagógico por las protestas en contra del acoso que han sufrido en la escuela, expresaron que es una pena que deban levantarse por este tipo de situaciones, pero que continuarán luchando y apoyando a quienes alcen la voz para reclamar el respeto que se merecen.

Fue por medio de redes sociales del colectivo Corazones de Lilith, Movimiento Feminista, publicaron fotos del movimiento y expresaron su apoyo a las jóvenes que se manifestaron en el plantel “que valentía de estas niñas que son nuestro futuro, que coraje y valor tienen... Es una pena que deban levantarse por estas situaciones pero si alguno no respeta nuestra libertad: todas vamos a gritar y pelear, ya ninguna está sola”, comentó una de las integrantes a El Diario de Delicias.

Asimismo, expresaron su descontento para con la institución, exigiendo que se tomen las medidas correspondientes con respecto a lo que está sucediendo con las y los alumnos de dicho plantel.

“A los directivos no me queda más que decirles, qué se haga lo pertinente contra el o los culpables, qué no tomen estas situaciones a la ligera y que siempre protejan a la víctima porque de no hacerlo serán cómplice.”.

Si bien la protesta tomó con mayor fuerza contra Juan C. C. varias de las alumnas y exalumnas mencionaron que no solamente ha sido él, sino algunos otros profesores de dicho plantel quienes por varios años han tenido este tipo de actitudes para con las estudiantes de la escuela, a quienes han acosado sin que haya consecuencias por parte de las autoridades.