Maestro acusado de abuso ya no dará clases ni podrá volver al CBTis 143

Ciudad Delicias-- Alejandro Ponce Martínez, coordinador de CBTis en Chihuahua, dio a conocer que el profesor Manolo, acusado de presunto abuso sexual por una de sus alumnas menor de edad, ya no dará clases ni podrá volver al CBTis 143 de Camargo. Su caso pasará a manos de las autoridades federales para determinar qué ocurrirá con él.

Luego de una reunión con madres y padres de familia al interior de la institución, se dio a conocer esta noticia a la vez del término de la toma del CBTis 143, aunque el caso todavía continuará en el MP y con autoridades educativas de mayor rango.

“El profesor ya no va estar en el plantel y desde el jueves todos van a recibir sus clases con otros maestros. Por lo pronto les digo que no tengan miedo de nada, el profesor ya no estará aquí, él estará fuera durante el proceso en contra que ya tiene”, declaró Ponce Martínez.

Durante su entrevista con medios de comunicación, padres de familia dieron a conocer que los directivos no hicieron lo suficiente para detener este incidente, pues no fue la primera ocasión que se presentaba este percance.