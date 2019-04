Maestros y padres de familia en desacuerdo que niños pasen de grado sin ser calificados

Chihuahua.- Los niños que cursan el primer y segundo año escolar de primaria deben ser calificados para promoverlos al siguiente grado, no pasarlos solo por el hecho de acudir a la escuela, manifestó Luis Enrique Pérez Delgado de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Esto luego del acuerdo tomado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde los niños pasarán de año sólo por asistir a la escuela.

En este mismo sentido la secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 8, Rosy Hernández, mencionó que no es posible dejar de lado los conocimientos de los niños, debido a que los dos primeros años del nivel primaria son los más importantes, debido a que el menor aprende a leer, escribir y las operaciones básicas de matemáticas, como es sumar, restar, multiplicar y dividir.

Agregó que como maestros siempre velan por la educación de los alumnos, por lo que este acuerdo de la SEP que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2019, se contradice a los fines del aprendizaje.

El acuerdo número 11 de marzo de 2019 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica.

En su Artículo 10. Resultados de evaluación y escala de calificaciones.

II. En la educación primaria y secundaria:

c) En primero y segundo grado de primaria la escala de calificaciones será de 6 a 10.

Artículo 11. Acreditación. Se sujetará a los siguientes criterios:

II. Educación primaria:

a) Primero y segundo grados: Se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente.

Por lo anterior, Pérez Delgado, de la UNPF, señaló que esta idea está mal planteada, ya que forzosamente se tiene que evaluar al niño y si no tiene los conocimientos indispensables para ser promovido al siguiente grado, se debe repetir el ciclo escolar.

Finalizó al decir, “quisiéramos que todos pasen primero y segundo año escolar, pero si no aprendió ni modo, a repetir el año, por eso es necesario realizar evaluaciones a los niños.”