'Malditos cobardes'; indignación general por asesinato de niña de kínder

Chihuahua.- “¡Malditos cobardes!, no hay palabras para describir a esta gente inhumana que no tienen corazón. Andan como si nada matando gente inocente y ahora niños que tienen toda una vida por delante, y sin piedad vienen estos desgraciados a cortar sus alas”, comentó una mujer invadida por el coraje y la impotencia tras el asesinato ayer de Violeta Castorena, la pequeña de cinco años, durante un ataque de sicarios.

El suyo no es un comentario aislado. La noticia del crimen se expandió como pólvora en todo el estado despertando la indignación ciudadana y el reclamo de justicia.

En Chihuahua, los homicidios dolosos cometidos contra niños, niñas y adolescentes aumentaron 42% en los últimos tres años debido a la expansión de grupos del crimen organizado y a la batalla que sostienen por el control del tráfico de drogas, según el informe más reciente de la Red Por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Como Violeta muchos de esos menores son víctimas inocentes de esas disputas.

“No te conocí pequeña y tú tampoco me conociste, pero al enterarme de tu muerde sentí que mi corazón quedó destrozado. Me siento tan molesta, triste y destruida por ver que alguien que no le hacía ningún mal a nadie, ha perdido la vida por culpa de esta de sociedad en la que estamos viviendo. Y aquí una pregunta para todos, ¿Cómo es que hemos llegado a tanto?”, cuestionó otro usuario en redes sociales donde abundan los reclamos de seguridad y las palabras de consuelo para los padres de la niña.

La pareja fue descrita por un familiar como un matrimonio trabajador y creyente, siempre alabando a Dios y trabajando duro para sacar a sus hijas adelante.

Sugey Álvarez, prima de la madre, hace además un llamado y una reflexión publica: “Si tienes a un familiar, a un esposo a un hijo delincuente denúncialo, no lo alabes, no lo regocijes. Tu hijo, tu esposo, ya decidió por él, ya decidió que en cualquier momento lleguen por su vida, pero él no puede decidir en arrebatar la vida de los demás, en ponernos en riesgo por una "bala perdida" que debió de haberse incrustado en su cuerpo. Esos delincuentes que andan entre nosotros tienen familia, y esa familia por favor no se hagan que no ve, no se cieguen a pensar que ustedes por "amor" no lo van a delatar, ellos ya escogieron su destino, por favor ayúdanos a estar a salvo”.

Violeta Castorena murió ayer a las diez de la mañana cuando fue alcanzada por las balas que dispararon dos sicarios que desde una camioneta atacaron a un hombre que al igual que la niña acudía al Jardín de Niños “Luis Donaldo Colosio”, en Ciudad Juárez, en donde tendría lugar una ceremonia de graduación.

De acuerdo a la Redim, durante la presentación en abril de este año del estudio “Niñez en crisis: altos niveles de incidencia delictiva y violencia contra niños, niñas y adolescentes en México”, en 2015 ocurrieron 767 homicidios dolosos contra menores de edad; sin embargo, la cifra aumentó a mil 238 en el 2018.

Las entidad en las que más asesinatos hubo fue Chihuahua, con 489 casos hasta el año pasado.

México, Guerrero, Guanajuato y Jalisco son los otros estados donde ocurren este tipo de crímenes con mayor frecuencia.

“Se trata de entidades donde la fragilidad institucional del Estado no permite proteger a los menores", denunció Juan Martín Pérez, presidente de la Redim.