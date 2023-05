Mamá desde los 16 años, tiene un futuro incierto

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Davida tiene 8 meses de gestación

Ciudad Juárez.- La violencia familiar que vivió Davida en su adolescencia la orillaron a salirse de su casa a los 15 años, y como consecuencia resultó embarazada a su corta edad.

Con sueños para continuar con sus estudios, pero sin la atención de sus padres se fue a vivir con su novio para buscar una mejor vida, sin embargo, volvió a sufrir nuevamente violencia familiar.

Actualmente, Davida está otra vez embarazada con 8 meses de gestación y sin saber qué futuro le espera.

“Ser mamá soltera es muy difícil, a los 16 años tuve mi primer hijo, a los 17 me volví a embarazar y ya estoy a punto de dar a luz, solo tengo la ayuda de una persona que me recibe en su hogar, porque no cuento con la ayuda de nadie”, dijo la entrevistada.

De acuerdo la solicitud 330018023004538, de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez tenía registradas 185 derechohabientes adolescentes embarazadas, de entre 12 y 17 años, mientras que en el 2022 había 140 menores en gestación, en edades de 9 a 17 años.

Davida ya es mayor de edad, y su perspectiva de la vida cambió después de convivir con un hombre que estuvo recluso, que es ocho años mayor que ella y que la violentaba física y verbalmente, por eso tuvo que huir, y aunque la persona fue denunciada en la Fiscalía, por la falta de orientación y de apoyo de sus padres ya no continuó con el proceso, mencionó.

“Me ahorcaba y me agarraba del cuello, y fue cundo yo decidí no vivir con él, ya no, porque pensé que si me quedaba me iba a matar, ya tenía dos años así, por eso me escondí, ahora solo me ayuda la señora con la que vivo y estoy batallando para ver dónde puedo aliviarme, porque yo ya fui hasta hace poco para que me atendieran, y no sé si me vayan a cobrar”, platicó la entrevistada.

Añadió que no cuenta con una pensión alimentaria, no tiene trabajo ni Seguro Social y se atiende por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en el Hospital de la Mujer.

“Yo cuando estaba más joven no me quería salir de mi casa, pero por lo mismo de que veía que mi papá era alcohólico, y los problemas que tenía con mi mamá ya eran muchos me quise ir, pero después de que me alivié quiero trabajar y terminar la preparatoria, para hacer por mis hijos todo lo que no hicieron por mí”, expresó Davida.