‘Manipulación tras confianza, características en los abusos’

Ciudad Juárez— Un exsacerdote y reconocido derecho humanista, investigador de incidentes a favor de víctimas abusadas sexualmente por clérigos, fue presentado la tarde de ayer en el juicio contra el sacerdote Aristeo Trinidad B.B., a petición del Ministerio Público de la Fiscalía de la mujer.

Alberto Manuel Athié Gallo, de 66 años, expuso ante el Tribunal de Juicio Oral, casos generalizados de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

En la mecánica expuesta en ese sentido hubo coincidencias con los hechos de los cuales es acusado el párroco de la iglesia Santa María de la Montaña, detenido el 9 de febrero del 2019 por delitos sexuales contra una menor monaguillo, y quien ha contado con la medida de prisión preventiva domiciliaria mientras enfrenta los cargos.

El experto originario de la Ciudad de México, invitado para colaborar en este proceso judicial por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía, declaró que si un menor de edad argumenta que ha sido abusado sexualmente por una autoridad eclesiástica, lo más probable es que así sea, según los casos que ha estudiado a lo largo de 40 años, como asesor en derechos humanos, señaló.

Indicó que en su experticia, muchos de estos abusos sexuales o violaciones son atribuidas a una conducta homosexual, pero también suceden con sacerdotes heterosexuales y bisexuales, incidentes que se reflejan no sólo en el clero, sino en todos los sectores, aseguró.

Agregó que es aún más delicado entre los sacerdotes por su preparación y formación que al participar en este tipo de hechos, con tal de satisfacer su necesidad, contradicen su vocación y misión.

En el análisis de varios eventos que ha investigado, o participado como asesor, se resume que son actos de poder y goce donde, en la generalidad, las víctimas son de menor rango, que quedan marcadas de por vida.

Alberto Manuel Athié, dijo que las características que rodean hechos de abuso sexual en ese entorno, son generalmente por la confianza hacia el victimario en ambientes familiares, ya que no son casos ocasionales y las víctimas tienen el entendido de sus padres de que el sacerdote es una persona en quien confiar.

Se ha demostrado que existe de por medio manipulación de la conciencia de los menores agredidos y que los agresores preparan todo el escenario para luego manipular físicamente a su víctima y terminar en casos de abusos sexuales, dijo el experto.

Indicó que los menores ofendidos no entienden por qué esas figuras eclesiásticas les hacen sentir cosas que no les gustan, pero no lo denuncian por miedo, expuso.