Marchan tarahumaras desde la sierra; vienen a la capital

Bocoyna.- Un nutrido grupo de tarahumaras inició hoy una marcha con rumbo a la ciudad de Chihuahua en donde pretenden llevar a cabo una protesta pacifica exigiéndole a los gobiernos, estatal y federal alguna solución para que el hambre y la pobreza dejen de estar presentes en la sierra tarahumara.

Encabezados por los activistas sociales y coordinadores de la marcha Isidro Rodríguez y el gobernador tarahumara originario de la comunidad de Huahuachichi Miguel Reyes Nevárez , quienes aseveraron esta marcha se realizara de manera pacífica con el único propósito de que las autoridades atiendan las necesidades de los originarios de la sierra tarahumara.

“Nosotros pedimos trabajo, ya no queremos “kórina” (cosas regaladas , donaciones) tenemos dos meses organizando esta marcha dirigida principalmente a Andrés Manuel López Obrador, para que se les de un programa a los indígenas , no de despensas ni de dinero, que se nos den empleos “, comentaron los marchantes.

A pregunta expresa los organizadores aseveraron que buscan trabajar, pero a la vez también que se les ayude a cuidar sus bosques y protección a sus tierras, señalaron el “korima” no sirve más que unos días pero después el problema surge nuevamente, fueron muy claros en señalar que no quieren que ningún político se una a su marcha que es una iniciativa de la comunidad tarahumara y que están cansados de que las pretensiones en ayudar sean solo políticas, “Queremos una respuesta bien , no solo de políticos que se cuelgan a nuestras peticiones “ finalizaron.