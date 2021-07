Maru a Corral: que sea leal al PAN o que lo deje

Tomada de Facebook

Chihuahua— La gobernadora electa María Eugenia Campos exigió al gobernador Javier Corral que sea fiel al PAN o bien que lo deje, luego de que durante el pasado proceso electoral apoyara a otros partidos como Morena y Movimiento Ciudadano.

En tanto, el coordinador de la transición en Chihuahua, Luis Serrato, aseguró que Corral miente al asegurar que él comenzó los acercamientos para la entrega-recepción, luego de que el mandatario expresara en Juárez que el equipo de Maru se ha conducido con falsedades durante el proceso.

La gobernadora electa estuvo ayer en la Ciudad de México en una jornada de capacitación que llevó a cabo la dirigencia nacional del PAN y fue ahí en donde señaló que Corral jugó en contra de su propio partido, únicamente atendiendo a sus intereses personales y no a los de Acción Nacional, donde ha militado durante varios años.

“A Javier no le interesa el gobierno ni los chihuahuenses, le interesa su propia carrera política y por eso estuvo trabajando para Morena y otros partidos”, dijo Campos Galván en la capital del país.

Agregó que respeta la postura adoptada por Corral pero no la comparte y por lo tanto es necesario que sea leal al partido o si no, que lo deje, y que no trabaje por debajo del agua a favor de otros partidos políticos.

Manifestó que en conjunto con su equipo de transición se encuentran en el proceso de entrega-recepción y que ya se trabaja en las mesas de manera formal con cada una de las áreas que integran el gobierno, con la finalidad de tener toda la información necesaria a la mano antes de que inicie su administración.

Sin embargo, afirmó que no ha tenido ningún contacto con Corral Jurado y que toda relación que se ha establecido con el Gobierno ha sido a través de los equipos de transición, cuyas reuniones iniciaron de manera formal la semana anterior para dar paso a la entrega-recepción.

“Ni una llamada ni un mensaje me ha enviado”, dijo.

Manifestó que Corral debe ajustarse a la ley y cumplir a cabalidad con la entrega-recepción, pues al momento en que juró como gobernador de Chihuahua también juró ser fiel a la Constitución.

De gira por Juárez, Corral Jurado señaló que los dichos de Campos son sólo distractores. “Se trata de la estrategia que se conoce como ‘la caja china’. Son declaraciones sin sentido, además totalmente falsas, pero que tienen como propósito distraer a la opinión pública de asuntos más relevantes”.

Dijo que cada vez que hay un hecho o audiencia vinculados al proceso judicial en el que se desahogan las acusaciones por corrupción contra la exalcaldesa de Chihuahua aparecen este tipo de declaraciones.

El equipo de transición de Maru citó ayer por la tarde a una rueda de prensa en la que Serrato expuso que Corral miente al decir que fue él quien inició con los acercamientos para realizar el proceso de transición.

Señaló que ya se había preparado una sede para las reuniones de los equipos de funcionarios estatales y el de transición.

Recalcó que incluso hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a que no hay información sobre el destino de 8.1 mil millones de pesos que se le entregaron al gobierno de Corral.

Expuso que luego de las declaraciones del gobernador han tomado la decisión de que mañana la reunión con personal de Hacienda sea en las instalaciones del equipo de transición de Campos.

Mencionó que ya se tiene un equipo de especialistas para atender el tema económico, el cual incluye al exsecretario de Hacienda federal, Ernesto Cordero.

Enfatizó que quien recurre a la “caja china”, es Corral, ya que elude temas con la persecución que hizo de Campos. Además, advirtió que en caso de que Corral siga con sus señalamientos contra la gobernadora electa en materia legal, actuarán en consecuencia.

ochavez@diarioch.com.mx

msilva@diarioch.com.mx