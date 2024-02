Maru Campos anda abiertamente en campaña a favor de Rogelio Loya: Cruz

Araly Castañón / El Diario de Juárez / Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- La gobernadora Maru Campos anda abiertamente en campaña a favor de Rogelio Loya el candidato a la alcaldía del Frente Amplio, declaró este día el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, luego de que se le cuestionó sobre los señalamientos de la jefa del ejecutivo estatal, quien ayer en la ciudad criticó a Pérez Cuéllar y dijo que éste no puede con los baches.

“Eso es muy delicado es muy grave, pero es una decisión que ella ha tomado y que Morena tiene que revisar, no sólo Morena todos los partidos políticos, más allá de que sus declaraciones no me preocupan porque yo sé que estamos haciendo las cosas bien”, mencionó.

Aseguró que sigue trabajando y que no ha dicho mentiras, ya que el transporte público en Juárez es un caos, “no hay transporte para la gente y creo que estaría en mejores manos si estuviera en manos del Municipio”.