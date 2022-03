'Maru recibió finanzas del Estado como dejaron las calles de Juárez, destrozadas'

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que ya se nota la transformación de esta ciudad, durante la presentación aquí del Plan Estatal de Desarrollo que hace la gobernadora María Eugenia Campos.

En su participación desde el gimnasio del Colegio de Bachilleres, el edil fronterizo se lanzó contra el exgobernador Javier Corral al señalar que Campos recibió las finanzas del estado “como nos dejaron las calles en Ciudad Juárez, hecha un desastre”.

“Lamentablemente el exgobernador Corral padecía no solo graves problemas de flojera, sino también un terrible problema de importapoquismo de los asuntos de Ciudad Juárez”, añadió. Y remató: “Los cinco años que le pagamos para que aprendiera a jugar golf, me dicen que no aprendió bien”, lo que causó risas de los asistentes.

Sin embargo a pesar de que sabemos del desastre financiero, enfatizó, ya se nota la transformación de la ciudad y por su liderazgo se empiezan a corregir estos males heredados.