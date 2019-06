Más de 2 mil hectáreas agrarias afectadas por lluvias en el estado

Chihuahua.- La Secretaría de Desarrollo Rural, reveló un informe preliminar de algunos residentes de la dependencia, con relación a las afectaciones por lluvia y granizo en varias regiones del Estado.



En el municipio de Juárez fueron afectadas 1,061 hectáreas de campo algodonero al 100 por ciento, así como 64 hectáreas de cultivo de trigo en el municipio de Praxedis G Guerrero.



Por otra parte, en Búfalo, municipio de Allende, resultaron con daños aproximadamente 500 hectáreas, al menos 450 de nuez, el resto de chile y cebolla.





Finalmente en la zona de Delicias, hasta las 11:00 horas de este domingo se revisaron aproximadamente 393 has. (hectáreas) perjudicadas por la granizada del sábado. Los daños aproximados en hectáreas por cultivo son los siguientes:



Maiz 96 has

Alfalfa 76 has

Tomatillo verde 20 has

Nogal 11.5 has

Chile 10 has

Cacahuate 10 has



La Secretaría terminó su comunicado al recalcar que los datos son aproximados y se encuentran en proceso, será el lúnes cuando se realice la totalidad de los reportes.