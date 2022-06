Más de 300 escuelas víctimas de robo

Chihuahua.- “Estamos haciendo una denuncia porque otra vez fuimos víctimas de la delincuencia; estamos cansados de que los amantes de lo ajeno, se lleven nuestras cosas y roben de nueva cuenta la escuela de nuestros hijos”, fueron las palabras de Saira Aguilar, tesorera de la escuela Bicentenario de la Independencia, ubicada en la colonia Punta Oriente, misma que el pasado lunes sufrió un atraco por segunda ocasión.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, durante el periodo del 2021 y en lo que va del año, se han registrado 317 denuncias por el delito de robo a institución educativa o cultural.

De estas, 235 pertenecen al año pasado; las cuales ocurrieron en 18 municipios.

Juárez, fue el más afectado ya que, durante este mismo lapso, contó con 119 denuncias, seguido de Hidalgo del Parral con 49, Delicias con 23, Chihuahua con 19, Guerrero con cuatro y Camargo con tres, al igual que Meoqui.

Mientras que Bocoyna, Cuauhtémoc y Jiménez, tuvieron dos y Aldama, Guachochi, Guadalupe y Calvo, López, Madera, Rosales y Saucillo registraron tan solo uno, dando así un total de 235.

En este 2022, 82 instituciones educativas, han sido atracadas; razón por la cual, madres y padres de familia hicieron un llamado a la autoridad para cesar esta situación y solicitar un apoyo para la construcción de una barda, ya que, los delincuentes, se han llevado motores de aires acondicionados, calentones, computadoras, proyectores, entre otros artículos.

“El mayor problema, es que, no nos hacen caso, tenemos tres años desde que solicitamos esa construcción, y a la fecha, no se ha podido concretar; esto pone en riesgo a nuestros hijos, pero no sólo eso, si no que también, afecta la economía de los padres”, dijo una madre de familia de la escuela primaria Bicentenario de la Independencia, quien prefirió omitir su nombre,

De enero a la fecha, al igual que en el 2021, Juárez es el lugar con más denuncias, pues en estos seis meses, cuenta con 49, seguido de Hidalgo del Parral con 10, Chihuahua con siete y Delicias con cinco.

A esta cifra, se suma Camargo con tres, Cuauhtémoc y Meoqui con dos y Rosales con tan sólo una.

El pasado mes de abril, el Congreso del Estado, aprobó elevar de tres a 13 años de prisión la pena máxima por el delito de robo a instituciones educativas.

La iniciativa se centró principalmente en el robo y daños en las escuelas, en particular con actos vandálicos, sustracción de cableado, equipos de cómputo, de materiales educativos, entre otros.