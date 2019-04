Más de tres mil solicitudes han llegado a la Comisión de Atención a Víctimas

Desde la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), a mediados del 2017, se han recibido tres mil 784 solicitudes de apoyo por parte de las víctimas del delito, informó Irma Villanueva Nájera, titular de la dependencia.



Sin embargo, agregó que solamente 895 han cumplido con los requisitos (identificación oficial, comprobante de domicilio y carta de calidad de víctima por parte del ministerio público), por lo que han sido registradas y recibirían el apoyo de la CEAV.



Asimismo mencionó que, independientemente de realizar la solicitud de apoyo, se ofrece y se presta el servicio mientras se realiza la gestión administrativa, para quien así lo requiera.



Villanueva Nájera comentó que la comisión realiza un proyecto para cada caso, en el cual se plasman las necesidades de las víctimas y de ahí se buscan gestiones con otras dependencias estatales para brindar los apoyos.



En el caso de Camila, la niña de 7 años que fuera secuestrada en la calle independencia y 20 de noviembre el pasado mes de octubre del 2018 y después localizada sin vida, las víctimas del delito son la madre de la menor, la tía y los hermanos.



Agregó que desde el mes de noviembre y hasta la fecha se les apoya con atención sicológica, además de los gastos por traslado, e incluso en algunas semanas se les podría estar entregando una casa donada por la Comisión Estatal de la Vivienda (Coesvi), debido a que no contaban con una.



También se les canalizó con la Secretaría del Trabajo, en donde se les presentó proyectos de negocios para que puedan emprender uno, ya que al momento no tenían un trabajo estable. Aún no han decido por cuál se van a definir, señaló la titular de la CEAV.