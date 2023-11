Más levantados y más muertos en Guadalupe y Calvo

/ Las autoridades localizaron tres hombres ejecutados, cascos antibalas y cuernos de chivo

Guadalupe y Calvo.- Con el enfrentamiento registrado el pasado domingo en la comunidad de San José del Rincón, Guadalupe y Calvo, en el que fueron asesinados tres hombres, ya son 18 las personas que han perdido la vida en hechos del alto impacto o en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en ese municipio.

En el presente año, la disputa entre las organizaciones criminales de La Línea y el Cártel de Sinaloa tomó fuerza a partir del segundo semestre, dejando como saldo cuando menos ocho muertos y casi 40 personas desplazadas de sus comunidades, las cuales no han podido regresar a sus hogares por falta de condiciones seguras.

Mientras que, durante 2022, hay registro en archivos periodísticos de cuando menos ocho eventos, entre homicidios de alto impacto, enfrentamientos y ataques a las fuerzas armadas en los que murieron 10 personas. También existen registro de al menos dos episodios de desplazamiento forzado, en enero y junio, donde al menos 40 familias abandonaron las comunidades de San José del Rincón, Santo Domingo, Calabazas, El tigre y Los Espinos.

Por la tarde del pasado domingo 25 de noviembre, habitantes de los poblados de San José del Rincón, Ejido de El Nopal y Nuestra Señora reportaron la presencia de hombres armados y balaceras por lo que 62 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales se trasladaron al lugar, donde localizaron a tres hombres sin vida en el entronque a la comunidad de Santa Rita.

En el operativo participaron 19 oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); nueve elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 18 elementos de la Guardia Nacional; ocho agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y otros ocho de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe y Calvo. Las tres víctimas tenían edades de entre 20 y 32 años, portaban equipo táctico y presentaban impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Fueron trasladadas a la Funeraria La Paz para realizarles la necrocirugía, sin que hasta ayer hubieran sido identificadas.

Asimismo, las autoridades aseguraron dos armas largas calibre 7.62 X 39mm o "Cuerno de Chivo"; un arma corta tipo escuadra, calibre 38 Súper; nueve cargadores para calibre 7.62X39mm, siendo ocho de plástico en color negro y uno metálico.

También levantaron 15 casquillos, 11 de ellos calibre .223mm; dos calibre 7.62x 39mm; uno calibre 40mm y uno calibre 50mm.

Entre el 8 y el 9 de junio, se suscitó un enfrentamiento entre miembros del grupo “Los Arellanes”, afín a La Línea y “Los Salgueiro”, del Cártel de Sinaloa, en las comunidades de San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita, el cual dejó como saldo una persona sin vida, dos privadas de su libertad y 39 desplazados, entre ellos 31 menores de edad, en su mayoría de la etnia tepehuán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la balacera fue generada por integrantes de “Los Arellanes”, grupo ligado a “La Línea” que opera desde Camargo bajo las órdenes de Ildefonso Arellanes Acosta, alias “Poncho”, que ingresaron a la localidad en busca del líder del bando antagónico, identificado como Sergio C. P., alias “La Campamocha”.

Durante los recorridos realizados por las autoridades fueron localizadas una persona sin vida, dos viviendas con daños por incineración e impactos de arma de fuego y un vehículo marca Dodge, línea Durango, calcinada. Además, pobladores reportaron la privación de la libertad de dos personas.

El 16 de julio inició una refriega entre grupos antagónicos en la comunidad de Saucito de Araujo en la que murieron los hermanos Esteban Eras Gutiérrez y Eliseo Pulido Gutiérrez, ambos lugartenientes de una célula criminal adherida al grupo de “Los Salgueiro”, así como Faustino Rosas Navarrete, comisariado ejidal.

De acuerdo con información oficial, Eliseo Pulido Gutiérrez presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en tórax posterior; mientras que Esteban Eras Gutiérrez, de 46 años, señalado como operador principal del Cártel de Sinaloa, tenía una herida producida por proyectil de arma de fuego en extremidad cefálica.

Faustino Rosas, de 50 años y con domicilio conocido en la comunidad de Trianas, también de Guadalupe y Calvo, presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

El 15 de octubre, habitantes de las comunidades de Dolores y del mismo Saucito de Araujo denunciaron el temor que, durante días, provocaron las balaceras por una nueva incursión de grupos armados por parte de “Los Arellanes”, tras las cuales fue localizado el cuerpo de Ediel Isaí G. C., de 21 años de edad, quien tenía reporte de ausencia, así como cinco camionetas abandonadas.

Dichas refriegas comenzaron desde el viernes 13 por la tarde y, a decir de los mismos habitantes, el ingreso de los “Los Arellanes” a esta región serrana es algo que siempre deja estelas de violencia e incluso en algunos casos, cobra la vida de ciudadanos.

En 2022, también se registraron varios eventos de alto impacto. Apenas al 8 de enero, se registró una balacera entre miembros de la delincuencia organizada en la comunidad Milpillas de Abajo, donde tres hombres fueron abatidos. En el lugar fueron asegurados seis casquillos calibres 7.62x39 y .223.

El 27 de enero, sujetos armados atacaron un convoy de la 42a Zona Militar, encabezado por el coronel, Francisco Aldaba Macías, que acudía a atender diversas denuncias de desplazamiento forzado en la comunidad de San José del Rincón, a causa de la presencia de grupos delincuenciales. En la refriega murió un civil y otro más quedó detenido.

El 7 de marzo, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, fue privado de la vida el activista José Trinidad Baldenegro López, de 47 años, hermano Isidro Baldenegro, otro defensor de los pueblos indígenas que también fue asesinado en 2017. José Trinidad fue asesinado por al menos ocho sujetos después de que salió a trabajar, Su cuerpo fue encontrado junto a su casa, la cual fue incendiada por los mismos asesinos.

El 25 de marzo, una familia fue acribillada con 500 disparos de “Cuerno de Chivo” y “R-15” en la comunidad de El Zorrillo, dejando a tres de sus integrantes sin vida y heridos a dos menores de nueve meses y tres años. Las víctimas, identificadas como Martha V. C., de 39 año; Nuvia Judith M. C., de 24 y Jorge Omar C. C., de 36, perdieron la vida.

El 16 de junio de 2022, en Atascaderos, se reportó el asesinato de Gerónimo Ramírez Rivera, de 39 años, quien era un empresario de Tamazula, Durango.

El 15 de septiembre, Fermín Edel Guzmán, de 37 años, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue ejecutado en la plaza Donato Guerra de la cabecera municipal, durante los festejos del 15 de septiembre. Por este hecho quedó detenido, Ubaldino C., de 43 años.

Otros dos reportes de enfrentamientos se generaron el 26 de agosto, en el poblado de Cinco Llagas, y el 21 de diciembre en Santo Domingo, aunque la autoridad no emitió informe alguno sobre hallazgos.