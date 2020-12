‘Mayoría de recorte a Educación es federal’

Ciudad Juárez— El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, justificó la reducción presupuestal por más de mil millones de pesos que tendrá Chihuahua en 2021, asegurando que la mayor parte del recorte es federal.

Primero indicó que un monto cercano a los 290 millones de pesos del presupuesto de este año de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) tuvo “una especie de error en el registro”, es decir, nunca se tuvieron, “pero tampoco es que se haya inventado dinero, simplemente que se aplicó a un rubro presupuestario que no correspondía”.

Otros 187 millones de pesos menos se deben a la desaparición de programas de escuelas de tiempo completo, del programa nacional de convivencia escolar, y del programa de atención a la diversidad indígena, indicó.

Mencionó que el pasado martes la SEP emitió un acuerdo secretarial en el que se informó que el programa de tiempo completo continúa, pero ya no intervendrán autoridades educativas estatales, sino que los apoyos van a formar parte de un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que maneja los recursos para reparaciones de escuelas donde se formaron los comités de administración participativa. “Para nosotros, el registro contable que hace la Secretaría de Hacienda es que esos 187 millones se aplican a la reducción presupuestal del Estado para 2021”, aseguró.

El secretario dijo que lo que sí se considera una “verdadera reducción” de recurso ordinario estatal asciende a 99 millones de pesos en el rubro de gasto de operación, que no significa que vaya a haber menos plazas de maestros, “sino se entiende que en algunos años, cuando se nos jubila un número importante de maestros, los sustituimos con maestros jóvenes recién egresados de las normales”.

“Y qué sucede en el gasto, que se nos jubilan profesores con categorías muy amplias después de 25 años de servicios, y se contratan profesores con categorías iniciales”.

“Se nos reducen por ejemplo los gastos que se van a tener en los primeros dos o tres meses del año en electricidad, agua y gas de los planteles escolares”.

Dijo que también habrá una reducción apegada a la política de austeridad “muy fuerte” en materia de viáticos, de alimentos, fotocopias, papel, y todo lo que tiene que ver con útiles de oficinas, de combustibles y reparación de vehículos y de equipo.

“Estará estrictamente prohibido comprar equipo nuevo de cómputo, pero no quiere decir que no habrá equipo de cómputo nuevo para las escuelas. La secretaría como tal no va a poder comprar ningún equipo nuevo”, afirmó.

Dijo que en el caso de la SEECH, donde las reducciones son del orden de los 363 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda del Estado está “negociando” con autoridades federales para que el gasto operativo que no queda cubierto por ellos, lo tenga que cubrir la entidad federativa.

“Y todavía estamos en esa negociación de cómo se va a dar el apoyo a esos servicios educativos, si será a través de ampliación presupuestal”, comentó.