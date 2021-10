Me amenazaron con sembrarme droga: comerciante

Staff / El Diario de Juárez / Mujer fue obligada a retirar una cámara de seguridad

Ciudad Juárez— A unas horas de haber sido liberado, luego de que fue víctima de una detención ilegal por parte de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) quienes el pasado domingo ingresaron a su domicilio sin una orden de cateo, Gustavo asegura que fue víctima de robo de dinero por parte de los uniformados, quienes lo amenazaron con sembrarle armas y droga.

El hecho fue captado por las cámaras de una vivienda aledaña y difundido por vecinos y familiares para mostrar el momento en los agentes irrumpieron en el lugar y al salir, llevaban una bolsa con dinero sin saber que habían sido videograbados.

El hombre de 29 años de edad, junto con su esposa que tiene tres meses de embarazo, narraron el terror que vivieron junto con sus hijos pequeños cuando ocurrió este hecho.

Dijo que los agentes se llevaron aproximadamente 7 mil dólares, los cuales tenía ahorrando desde hace tres años, producto de la compraventa de vehículos que realiza, ya que además acababa de vender un vehículo y una motocicleta.

“Llegaron y preguntaron que dónde estaban las armas pero no hallaron nada, al último me enseñaron la fotografía de unos muchachos y me dijeron ‘si no los pones te vamos a sembrar armas y droga’, estaban mi esposa y mi cuñado y también les dijeron que si no les daban el dinero les iban a sembrar igual, es que a mí me hicieron abrir la caja fuerte y cuando abrieron la caja fuerte fue cuando miraron todo el dinero y se lo llevaron”, mencionó.

Su esposa, de quien se omite su nombre, dijo que también fue amenazada por los agentes para que, además de darles el dinero, quitara la caja de la cámara de seguridad que tienen en la tienda de abarrotes, la cual es propiedad de su esposo y su madre y que se encuentra frente al domicilio.

Sin embargo, los agentes no contaban con el hecho de que más viviendas de los alrededores también cuentan con cámaras, por lo que uno de ellos salió del domicilio con la bolsa de dinero en la mano, comentaron.

La mujer dijo que su hermano pidió a los agentes que no le hicieran daño a ella ya que tenía amenaza de aborto, sin embargo tras la impresión de lo ocurrido tuvo sangrado en la nariz y dolor de cabeza, según mencionó.

“Llegaron buscando el dinero, a lo mejor sabían que tenemos la tienda, a mí me dijeron ‘venimos porque hay llamadas de niños pidiendo auxilio’, el chiquito de dos años estaba dormido, el otro de cinco años estaba viendo la tele, no era cierto pero era para meterse, aquí a la tienda vinieron y dijeron que porque se habían escuchado disparos, como mi esposo les dijo, ‘en la tienda hay cámaras’, fue cuando me sacó a mí y me dijo ‘vas a ir por el deste de las cámaras, no vas a hablar con nadie, rápido a lo que vas’”, recordó.

La mujer dijo que no podía quitar el registro de la cámara debido a que le temblaban las manos y ante la tardanza, uno de los agentes ya iba por ella.

El afectado señaló que cuenta con más videos de todos estos hechos, los cuales ya fueron presentados a su abogado y serán usados durante las audiencias que sigue el caso.

Aseguró que no supo en qué momento fue que los agentes sembraron el arma de la cual se le acusa que tenía en el domicilio, ya que él la vio hasta que llegó a las instalaciones de la corporación y se la entregaron en las manos para tomarle fotografías.

Señaló además que los agentes le tomaron las fotografías con sus celulares particulares y posteriormente una empleada de la CES acudió a tomarle otras imágenes pero ya con la pistola y la droga en una bolsa.

La acusación de los agentes señalaba que se le había localizado un revólver calibre .22 y 53 porciones de cocaína.

Gustavo permaneció detenido 48 horas y fue liberado, sin embargo asegura que ahora él y su familia tienen temor de sufrir represalias por parte de los agentes, por lo que tendrán que dejar su vivienda.