‘Me destrozaron la vida, las personas creen que soy un criminal’

Staff / El Diario de Juárez / El objeto dejado en la puerta del denunciante

Ciudad Juárez.— La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) investiga la detención de un ciudadano que, junto a otros dos hombres, fue exhibido públicamente por la Policía municipal como presunto responsable del delito de desobediencia y resistencia de particulares y/o lo que resulte, luego de que un ciudadano llamó al 911 para reportar supuestas amenazas en su domicilio.

Eduardo Sáenz, primer visitador de la CEDH, dijo que la persona declaró haber sido golpeada por los agentes municipales y policías ministeriales, hechos que ya indagan.

En entrevista con El Diario, el ciudadano identificado con las iniciales G.A.D.M., de 31 años, pidió a las corporaciones policiacas que limpiaran su nombre, pues no hizo nada y al exhibirlo públicamente en un comunicado de prensa le causaron un gran daño y lo colocaron en una situación de riesgo elevado.

“Me destrozaron la vida, las personas que me ven creen que soy un criminal cuando yo no hice nada, sólo iba pasando por una calle para ir a una tienda”, aseguró el quejoso en entrevista.

El también productor musical dijo que cuida a su madre invidente, quien terminó hospitalizada al saber de su detención y conocer el señalamiento en su contra. Compartió que esa madrugada él circulaba en su camioneta y vio movilización policaca, por lo que siguió su camino, luego alcanzó a ver a dos hombres sobre el piso sometidos y un agente le marcó el alto.

Al detenerse, le pidieron su identificación y los papeles del vehículo. Luego le exigieron que bajara de la unidad y empezaron a golpearlo.

Narró que eran las 2:30 de la mañana e iba a una tienda cuando fue detenido por policías municipales, que ya tenían a otros dos jóvenes sometidos. “Vi que salió un hombre vistiendo un traje y unas flores y me llamó la atención porque quién anda a las 2 y media de la mañana en traje, bien vestido. No sé quién era la persona, no la conozco”, dijo el entrevistado, que solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias.

“No me queda de otra más que huir de la ciudad por miedo a que me maten, con esta acción pusieron en riesgo mi vida y la de mi familia. Arruinaron mi nombre por algo que no hice”, reprobó abiertamente el quejoso, que también interpuso una denuncia ante la Contraloría del Municipio para pedir que se investigue a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Comunicado de prensa

El comunicado de prensa emitido por la SSPM el pasado 5 de enero refiere textualmente que los agentes atendieron un llamado al número de emergencia 911, en donde reportaron un caso de amenazas en el cruce de las calles Avándaro y Canarios, en el fraccionamiento Santa Teresa.

“Al arribar al lugar se entrevistaron con el quejoso, el cual manifestó que varios sujetos a bordo de una camioneta de la marca Toyota Sienna, color gris, pasaban de manera continua frente a su domicilio, por lo que decidió hacer el llamado a la Policía municipal”, cita el boletín de prensa.

El boletín menciona que la camioneta pasaba por la misma zona, “motivo por el cual les marcaron el alto a sus tripulantes, haciendo caso omiso el conductor acelerando la marcha, por lo que se generó una persecución la cual culminó calles más adelante, descendiendo tres masculinos los cuales intentaron agredir físicamente a los oficiales para evitar una inspección, quienes utilizando técnicas de actuación policial lograron someterlos”.

El denunciante resultó ser un juez de Control que llevó la audiencia inicial contra cinco hombres acusados de homicidio en grado de tentativa contra agentes municipales y posesión de armas de fuego, y quien supuestamente encontró en el exterior de su casa un florero con flores de plástico.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a través de su área de Comunicación Social, dijo en su momento que le brindarían todo el apoyo necesario al juzgador.

“Sólo quiero que se limpie mi nombre. Yo no amenacé a nadie, ni hice nada, nadie me acusó de nada”, sostuvo durante la entrevista realizada.

El secretario César Omar Muñoz Morales ayer no fue localizado.

Puestos en libertad

En tanto, la vocera de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sahira Castro, informó que en relación con la consignación de los tres hombres por parte de la SSPM por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, fueron puestos en libertad.

“El pasado sábado fueron puestas en libertad bajo las reservas de ley. De la misma manera, la Fiscalía de Distrito Zona Norte tomó la declaración testimonial de la víctima y se determinó que no había elementos suficientes que acreditaran que se tratara de una amenaza”, dijo la portavoz.