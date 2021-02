'Me inicié en las drogas a los 18 años, gracias a mi padre'

El Diario / Imagen tomada de Internet

“Yo comencé a drogarme desde los 18 años. Inicié con cigarro, después la cerveza, luego con la mota y por último el cristal. La primera vez que la probé fue porque mi papá me la ofreció. Él también era adicto. Pero con el pasar de los años la droga empezó a destruir mi círculo de vida, mi familia ya no me veía de la misma manera y yo mismo ya era otro”, dijo “Carlos”, nombre ficticio de un joven que se encuentra en recuperación.

Por más de cuatro años “Carlos” fue una persona que vivió en el mundo de las drogas. Según narra en entrevista para este medio de comunicación, fue un proceso muy difícil, ya que esta es la segunda vez que ingresa a un centro de rehabilitación.

“Llegó un punto en donde supe que estaba echando a perder mi vida. Mis amistades eran todo menos sanas, pero llegó un día en el que mi mentalidad fue de cambio, y fue cuando decidí tomar por segunda vez las pláticas que se implementaban en un centro”, dijo.

Carlos mencionó que para poder conseguir la droga viajaba a Estados Unidos y trabajaba una temporada, luego regresaba a la ciudad y todo lo que juntaba lo gastaba en las adicciones.

“Prácticamente todo mi dinero se iba en mis adicciones. No había día en que no consumiera algún estupefaciente, pero llegó el tiempo en donde, como lo mencioné, intenté buscar ayuda”.

Por más de cuatro meses Carlos quedó internado en un centro de rehabilitación en Delicias, y comenta que le fue de mucha ayuda, ya que desde que salió el mundo de las drogas no ha sido impedimento para seguir adelante.

Afirma que en este punto de su vida valora mucho más a su familia y amigos que siempre estuvieron para él.

Por último, exhortó a los jóvenes que se están iniciando en este mundo de las adicciones a que valoren lo que sus padres hacen por ellos, y sobre todo que valoren a sus familias, ya que las drogas en un principio parecen ayudar, pero es todo lo contrario, ya que “te destruyen física y mentalmente poco a poco. Llevo ya seis meses en rehabilitación, espero que esta entrevista genere conciencia en los infantes o jóvenes, ya que es muy duro vivir en esta situación”, finalizó.