Me quedé sin abogado, acusa Adrián Lebarón

Ciudad de México.- Nos quedamos sin abogado, asesinaron al primero, hace unos días me mandó por oficio la abogada que me dio la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas que ya no es mi representante y otros despachos se retiraron por presiones políticas porque la Fiscalía les cerraba las puertas para otros casos, afirmó la tarde del viernes Adrián LeBarón.

Adrián y Bryan LeBarón sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México; a su salida adelantaron que tendrán un encuentro este sábado a las 10:00 de la mañana con la Comisionada de la CEAV pues con oficio en mano, su defensa informó de su renuncia.

“En las audiencias intermedias se pueden desahogar pruebas, nos preocupa que todo es un proceso mucho muy largo y que los malandros sí traen muy buena defensa” dijo Adrián.

Por su parte, Bryan LeBarón consideró que pese a los trabajos de las autoridades mexicanas, la justicia “llega muy lenta” y aseguró que el mayor temor de la familia son los riesgos de que los presuntos responsables salgan en libertad y amenacen nuevamente a la comunidad.

Adrián lamentó que la plática que mantuvieron con tres ministerios públicos dentro de la Fiscalía haya sido “muy superficial” aunque reconoció que “le están echando muchas ganas” pero no informaron sobre las audiencias intermedias.