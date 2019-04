Medios, responsables de alerta: Aparicio; Foro de Periodistas lo descarta

El comisionado de Seguridad Pública del estado, Óscar Aparici,o declaró que alginos de los medios de comunicación tienen responsabilidad en el tema de la alerta emitida en Estados Unidos para no visitar Chihuahua



"Unos cuantos medios difunden información de una manera que afecta a la entidad, a pesar del trabajo que se está realizando", señala.



Reconoció que hay hechos como el ocurrido la noche de ayer en Anáhuac, en el municipio de Cuauhtémoc, sin embargo expuso que cuando hay enfrentamientos siempre se realizan detenciones.



"Estamos en un estado seguro, desafortunadamente (la alera emitida) en los Estados Unidos me parece que es únicamente por lo que ven en los medios informativos", dijo.





Por otra parte, el Foro de Periodistas de Chihuahua fija su posicionamiento al respecto en un sentido opuesto a lo afirmado por Aparicio: "Alerta de EUA para no viajar a Chihuahua no es culpa de los medios de comunicación", refuta.



"Como gremio consideramos que la declaración de alerta emitida por Estados Unidos de América (EUA) para reconsiderar viajar a Chihuahua, de ninguna manera es culpa de los medios de comunicación como ha sido señalado por la autoridad de seguridad estatal", declaró Ernesto Almanza Aguilar, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua.



Agregó que el medio de comunicación no fabrica los hechos, los trasmite, los da a conocer a la sociedad sean buenos o malos, además de no ser generadores de noticias, sino escritores de ella.



“Emitimos cifras sobre lo que acontece, las mismas cifras que nos proporcionan las autoridades oficiales de seguridad, no emitimos declaratorias de riesgo hacia nuestro estado, ni tampoco maquillamos cifras, simplemente damos a conocer lo que ocurre”, dijo.



Ernesto Almanza argumentó que no se debe estigmatizar a Chihuahua como un lugar inseguro para visitar y los medios de comunicación contribuyen difundiendo los logros que se dan en la entidad, así como las bellezas, los destinos turísticos con que se cuenta.



“Lo que sí nos preocupa es que se sigan realizando este tipo de comentarios, tanto a nivel estatal como a nivel federal de nuestras autoridades, es lamentable que nos quieran hacer responsables de los problemas solo por hacer nuestro trabajo. Cada quien tiene un papel y hay que cumplirlo de manera cabal”, mencionó el periodista.



Recalcó que los medios de comunicación son los primeros en buscar a las autoridades de seguridad para que den su versión de los hechos; además se dan a conocer las buenas acciones, las detenciones , los logros en materia de seguridad, pero cuando ocurren hechos desafortunados que lastiman a todos, también es obligación del medio darlos a conocer a la ciudadanía para que sepan lo que está ocurriendo.



Finalmente comentó: “Estamos dispuestos a colaborar, tanto para que se den a conocer buenas acciones de la seguridad, pero también el reclamo, y nuestra petición es que se dejen atrás esos discursos que pretenden menoscabar la actividad periodística de nuestros compañeros”.