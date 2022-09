Megaoperativo en mina de Santa Bárbara deja 7 detenidos

Parral.- A través del grupo SWAT y el Ejército Mexicano se logró detener la producción de mina clandestina, asegurando y deteniendo lo siguiente:

José P. R, originario de San Luis de 56 años,.Ulises Salvador T.F. de 34 años, Gilberto C. de 41 años, Jesús José A. B de 48 años, Anastacio M. C. de 45 años, y José Concepción T.F. de 42 años todos ellos originarios de Santa Bárbara, además una persona masculino no identificada de aprox. 50 años. quien portaba rompevientos color azul marino.

La maquinaria asegurada fue: un camión bulldozer Marca Cat, un camión bulldozer, una traxcavadora (chica), una retroexcavadora, una planta generadora de electricidad marca Briggs & Stratton modelo elite 8000, una Planta generadora de electricidad Marca Predator modelo 9000, una Planta generadora de electricidad Marca Honda modelo EB8000-X, una Planta generadora de electricidad Marca Predator modelo 2016. GCRPS6702GA, una planta generadora de electricidad Marca California Air Resources, planta generadora de electricidad Marca California Air Resources, un generador de energía eléctrica marca ingersoli-rand, un generador de energía eléctrica marca sullivanpalek color naranja, un generador de energía eléctrica marca Leroi un generador marca briggs 6500 color negro con gris, un generador de energía eléctrica marca predator modelo 7250 de 9000wats.

También aseguraron vehículos:

una camioneta Sierra modelo 1999 Serie 2GTEK19T4X1516881 sin placas de circulación, un vehiculo marca Nissan línea Tsuru color gris con placas EFS 4723 sin llantas, un vehiculo marca chevrolet linea malibu color gris con placas EN 7971, un vehículo marca chevrolet linea silverado color blanco con gris con placas DZ 74277, un camión international modelo 8600 año 2005 con placas DM-4988A serie 1HSHXAHR95J044627.

Se aseguraron varios explosivos: 199 pzas de explosivos cortos, 14 largos,.39 rollos de cordón detonante, 9 costales de explosivos, 3 cordones para detonar.

Se aseguró el área:

Un lote (10 X 8 Mts.) bardeado donde se localiza 1 pozo de extracción de minerales.

Diversos locales rústicos empleados como bodegas. Así como dos rollos de manguera, dos cajas con filtros, 4 acumuladores , 1 bomba de agua.