Menor arrollado ayer murió por traumatismo craneoencefálico

Cortesía / Camioneta asegurada al presunto responsable de la muerte del menor

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Norte informó que la causa de muerte del niño Brayan T., atropellado la noche del domingo en la calle Batalla de Tierra Blanca de la colonia Kilómetro 29 Sur, fue por traumatismo craneoencefálico.

El menor caminaba en compañía de su abuelo cuando fue impactado por un conductor que circulaba a exceso de velocidad y arrolló al pequeño, el cual recibió un fuerte golpe en la cabeza, mientras el abuelo también resultó con golpes.

Testigos informaron que ambos caminaban hacia la tienda.

“Aquí el problema es que no hay altos, ni topes, no hay nada de seguridad vial y los carros pasan muy recio, no es el primer accidente”, dijo un residente de la calle donde ocurrió el accidente.

Por esta muerte violenta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvo a un adolescente que radica al otro lado de la colonia y el cual fue entregado anoche mismo por su madre, al conocer la gravedad del caso, informó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la corporación.