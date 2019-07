Menor de 17 mata a su amigo por 'jugar' con arma de fuego

Juárez- Agentes municipales realizaron el arresto de un adolescente de 17 años por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio imprudencial, cometido en perjuicio de un masculino de 22 años, así como el arresto de Félix Armando S. M. por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento por favorecimiento.

La detención se realizó luego de que policías municipales atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaron que dos personas habían trasladado a un masculino lesionado por arma de fuego al hospital de la familia ubicado en la calle Malecón, de la colonia Centro.

Al arribar al lugar del reporte el radio operador les informó que dicha persona había fallecido a consecuencia de dos impactos de arma de fuego, además de brindarles las características del presunto responsable, de inmediato los oficiales implementaron acciones de búsqueda, localizando en la calle David Herrera Jordán, a un masculino que reunía dichas características, mismo que presentaba varias manchas hemáticas en sus ropas.

Motivo por el cual lo abordaron, manifestándole que había un señalamiento en su contra por el delito de homicidio, comentando que al encontrarse en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mercurio y Mariano Samaniego, ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de Félix Armando S. M. y la víctima, a quien accidentalmente le disparó luego de forcejear por el arma ya que intentaban desencasquillar el cerrojo de la pistola después de realizar varios disparos al aire, por lo que rápidamente lo llevaron hasta dicho nosocomio en un vehículo particular para que le brindaran atención médica, pero este ya no presentaba signos vitales.

Así mismo, al regresar los oficiales a dicho hospital se entrevistaron con quien dijo llamarse Félix Armando S. M. de 22 años, el cual manifestó que él había arrojado el arma de fuego al domicilio de su vecino después de lo sucedido, esto con la finalidad de que no arrestaran a su primo, procediendo a su detención por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Previa lectura de derechos, los ahora detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados, respectivamente. Cabe mencionar que dicha autoridad se encargó de asegurar el arma de fuego.