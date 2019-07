Menores migrantes, expuestos a todo riesgo

Chihuahua.- Naomi e Iván tienen 10 y 7 años de edad respectivamente, son originarios de Nicaragua pero caminan por las calles de Chihuahua sin saber con exactitud cuántos kilómetros atrás ha quedado su país. Saben que el recorrido se ha prolongado por más de un mes y que han viajado a pie, en autobús y en tren pero no tienen claro lo que significa su condición de “niños migrantes”.

Los hermanitos nicaragüenses se suman a los cientos de menores extranjeros que han cruzado el país y que arriban a este estado fronterizo con la intención de llegar a Estados Unidos y que, de acuerdo con la Procuraduría de Atención a niños, niñas y adolescentes, durante los primeros 5 meses de 2019, tan solo en Juárez la cifra ha rebasado las 800 personas en esta condición por lo que es urgente redoblar esfuerzos para enfrentar la crisis. Estos pequeños forman parte de ella.

Lilian Hernández, madre de Iván y Naomi, narra que luego de su llegada a Chihuahua, tuvieron que dormir en la calle, cerca de las vías del tren, medio de transporte que han tomado como base para atravesar el país, donde se han enfrentado a la delincuencia.

“Hemos viajado en el tren, en camiones, caminando y rodeando los lugares donde creemos que puede haber retenes. En Hidalgo fue lo más difícil porque nos amenazaron y en la estación “lechería” en el Estado de México nos robaron la mochila con todos los papeles”, dice la mujer mientras voltea constantemente a los costados.

Los hijos de Lilian enfermaron durante el trayecto, que se ha prolongado por varios estados mexicanos, partiendo desde Arriaga Chiapas hacia Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua.

“Los niños han estado enfermos durante el camino, tienen dolor de cabeza, quien sabe será por el hambre o por el viaje. Agarramos 3 trenes desde Chiapas hasta Jalisco, gracias a dios no hemos topado de cerca a los policías ni a la guardia nacional”, indica.

Por ahora, Lilian, sus hijos y un hombre que dice ser el padre de los menores pero que se mantiene alejado de estos, piden apoyo para comprar comida ya que, de acuerdo con la mujer, no han conseguido empleo.

“Busqué trabajo en una fábrica de leche y lo conseguí pero no tuve quien me cuidara los niños; en otro lado me pedían los papeles que debe darte migración pero no los tengo y así es muy difícil que algún patrón te acepte”.

Lilian asegura que la salida de Nicaragua obedeció a la difícil situación social, económica y política que enfrenta el país y que termina afectando a los ciudadanos directamente.

“Todo está muy difícil allá. Nos hemos topado mucha gente conocida en el camino y no es que uno quiera andar acá batallando, pero es necesario”, asegura la mujer de 46 años.

La intención del grupo no es quedarse en México sino cruzar a Estados Unidos, sin embargo, ante el cuestionamiento obligado sobre la posibilidad de ser detenidos, la única respuesta que asoma en el horizonte es: “Vamos a ver qué dice dios”.





Cuatro de cada 10 migrantes son menores de edad: CEMII

Cuatro de cada 10 migrantes que llegan a Chihuahua son menores de edad y muchos de ellos no están acompañados por un adulto, señaló Horacio Chavarría, Director del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural –CEMII- quien dijo además que la migración en tránsito ha crecido exponencialmente en los últimos dos años.

“Están llegando una cantidad importante de menores de edad y es necesario trabajar con migrantes en tránsito y migrantes repatriados. Los que están en tránsito se incrementaron de una manera sorprendente y no se sabe qué ha pasado con los que no han logrado cruzar a Estados Unidos porque ni gobernación tiene el dato concreto. A estas alturas no está definida una estrategia para atender los temas de salud, educación y asistenciales y siguen”, indicó el entrevistado y abundó en que “tan solo Juárez en lo que resta del año podría llegar a tener entre 80 y 90 mil migrantes”.





116 menores migrantes bajo resguardo de Gobierno y OSC de Chihuahua

Durante los primeros 5 meses de 2019, la Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes, atendió a 116 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales 39 quedaron bajo resguardo del DIF Estatal y 77 a cargo del Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con el titular de esa dependencia, César Enrique Juárez, las numerosas caravanas de migrantes que han cruzado la entidad durante este año, hacen necesario definir las corresponsabilidades de los tres niveles de gobierno. Del total de migrantes atendidos por el estado, dijo, el 30 por ciento son menores de edad acompañados sin embargo –señaló-, “es necesario y de extrema urgencia, aplicar y reforzar la corresponsabilidad gubernamental y la política social, ante la situación migratoria, mediante el impulso de mecanismos de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que viajan, ya sea solos o en compañía de sus familias”.





Refugio y desplazamiento forzado requieren soluciones regionales: Conapred

El desplazamiento forzado y el refugio son fenómenos regionales que requieren soluciones regionales, concertadas y efectivas, en beneficio de los países de origen, tránsito y destino, tal como señalan diversos compromisos internacionales que México ha impulsado y adquirido, por lo que el país tiene responsabilidad en la solución de la actual crisis migratoria, tanto jurídica como políticamente, aseguró Alexandra Haas presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Agregó que el atender a personas que transitan por territorio mexicano no supone descuidar a sus ciudadanos además de que, cuatro de cada 10 niñas migrantes en tránsito presentadas ante el INM se encuentran entre 0 y 11 años de edad, por lo que las acciones para atender y salvaguardar los derechos de las y los niños en su paso por el país, son obligatorias.