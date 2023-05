Menores, presas fáciles del narco

/ Imagen ilustrativa /Tomada de internet

Ciudad Juárez– -Hasta 26 mil jóvenes, de entre 12 a 15 años de edad, no asisten a la escuela en la ciudad, de los cuales, apenas son atendidos alrededor de mil, señaló el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Tenemos en Juárez a acerca de 26 mil jóvenes entre 12 y 15 años que no están yendo a la escuela y casi todos van derechito a las actividades delictivas. Hay un pequeño esfuerzo que se está haciendo desde Bienestar junto con el Gobierno del estado, pero no alcanza para más”, comentó el funcionario en referencia a los casos de ataques armados en el que han muerto dos estudiantes en hechos diferentes la última semana al exterior de sus escuelas.

Dijo que de ese universo de jóvenes que han desertado de sus escuelas, apenas son atendidos mil en 25 instituciones que cuentan con una capacidad para la atención de 30 alumnos dentro del programa de Escuelas para Menores con Maduración Asistida.

“Es un asunto delicado, es uno de los problemas más graves en Juárez. Hemos insistido en que se debe atender la deserción escolar, este asunto de los jóvenes que fueron atacados y los que fueron encontrados con estupefacientes me parece que no es el problema mayúsculo, sino los jóvenes que no están en la escuela”, apuntó.

Por otro lado, luego de un ataque a balazos en el que murió un estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 128 el martes, la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSPM) anunció que incrementará sus recorridos al exterior de escuelas de la ciudad.

“Sí es escandaloso, pero no es la prioridad, hay que evitarlo desde luego, pero si se concentran en vigilar las escuelas, entonces van a descuidar los barrios en donde están vendiendo drogas y a dónde van los chavos a consumir. Si van a las escuelas no habrá mucho avance en el tema de seguridad”, apuntó Loera de la Rosa.

En la última semana se presentaron dos ataques armados, en hechos diferentes, contra alumnos de preparatoria, en que ambas víctimas murieron a causa de las heridas.

El primer caso se trata de Kevin Francisco A. S., de 17 años de edad, quien fue asesinado el pasado jueves en las inmediaciones de la escuela preparatoria Visión Azteca, aun portando el uniforme.