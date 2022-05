Mensaje en mi contra no es de grupos criminales: Lozoya

Parral, Chih.- Alfredo "El Caballo" Lozoya, ex alcalde de esta ciudad y líder moral de Movimiento Ciudadano en el estado, señaló que el mensaje presuntamente enviado hacia él en las calles de la capital del estado, se trata de un intento de desprestigio por parte de grupos políticos que consideran que su trabajo atenta contra sus intereses.

"Se trata de mensajes con un claro interés político. Sabemos que hay personas en la política que consideran que el trabajo que hemos realizado, el que seguimos y seguiremos haciendo como ciudadanos, sin requerir de un puesto, pone en riesgo sus intereses y su poder político", acotó.

El también ex candidato a la gubernatura del estado, remarcó que este tipo de acciones no frenarán su trabajo, por lo que seguirá recorriendo todos los rincones de Chihuahua para apoyar a las familias chihuahuenses. "El miedo no habitará en mi corazón, no se lucha por Chihuahua con cobardía", acotó.

En ese sentido, reiteró, lo seguirá haciendo de la misma manera que siempre, sin cuerpos de seguridad, con el único compromiso de estar en donde pueda servir a su tierra.