Meoqui: rinde su Segundo Informe Ismael Pérez Pavía

El Diario

“Este informe va dedicado para todas las personas que han perdido la vida por el Covid-19, por el descanso eterno de Jessi, por la recuperación de Jaime y por nuestros agricultores, que están arriesgando sus vidas para evitar que la Federación se lleve el agua”, así inició el presidente municipal de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó la inversión en obra pública y social y en Seguridad Pública.

En la sala de Cabildo, el mandatario municipal rindió su informe de labores ante los regidores y el síndico munici- pal. El mensaje fue transmiti- do a través de redes sociales, porque no hubo posibilidad de que acudieran ciudadanos por motivo de la pandemia de coronavirus.

Respecto al coronavirus,

dijo “Entregamos más de 7 mil apoyos alimentarios con recur- sos propios, con la solidaridad de comerciantes y empresa- rios, Gobierno del Estado y DIF Estatal, cuando nuestros comerciantes la estaban pasan- do peor, decidimos entregarles cheques para que pagaran ser- vicios básicos y gastos fijos. No fue un favor, ni un préstamo, no van a regresarnos ni un cinco. Esto fue una muestra de que siempre estamos para nuestra gente.

A pesar de la pandemia, el Gobierno Municipal se dedicó a atender necesidades urgen- tes como la renovación de la calle del Peregrino, además se encementó abajo de los puentes cuates.

“Estamos conectado nuestra ciudad para ayudar a nuestra gente del campo y aumentar el desarrollo económico, por eso hicimos la carretera que va desde el bulevar hasta el puente

de Congregación Ortiz, es una obra que beneficia a miles y que además es un lugar ideal para el ejercicio y la convivencia familiar”.

Sobre los integrantes de la etnia Tarahumara, manifestó que por fin se les hizo justicia, porque en breve se les entrega- rán nuevos hogares, para que ya no vivan en chozas de hule y cartón.

Posteriormente habló de la seguridad pública, “miremos al pasado, antes había muerte, violencia, secuestros, no podía- mos vivir tranquilos. Hoy tene- mos paz, tranquilidad y orden. Aquí en Meoqui se aplica la Ley. La cero tolerancia es garantía de que tus hijos puedan jugar en los parques, la cero toleran- cia es hacer cumplir la Ley para que tu familia esté tranquila”.

Agregó “en el 2016 daban vergüenza los vehículos de Seguridad Pública, este año gestionamos otras 4 patrullas

y 3 motos, que vienen a sumar- se a las 44 unidades que hemos conseguido desde que inició mi gobierno”.

Después de 100 años, Meoqui tendrá un panteón municipal nuevo. Ya adquiri- mos el terreno, ya comenzará la construcción de las bardas perimetrales, los baños, la sala de velación y el estacionamien- to empezarán en unos días. Vamos a darle dignidad a los seres queridos que parten del plano terrenal.

Ustedes votaron por mí para dar resultados. Yo hice el compromiso de entrarle a las decisiones que nadie quería tomar, yo hice el compromiso de poner orden y hacer progre- sar el municipio. Yo no ando en busca de popularidad, yo busco el progreso de la ciudad y la paz de tu familia”.