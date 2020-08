Meoqui, sede del Movimiento en Defensa del Agua; buscan consulta ciudadana

El Diario

Durante la mañana de este lunes se celebró una rueda de prensa en la sala de Cabildo donde se dieron cita el Diputado Federal Mario Mata Carrasco, el Presidente Municipal de Meoqui y anfitrión, Ismael Pérez Pavía, Alcalde de Camargo Arturo Zubía Fernández, Aidé López De Anda Alcaldesa de Saucillo, Adolfo Tinajero Viezcas Secretario Municipal de Julimes en representación de la Alcaldesa Angélica Luján, Regidora Municipal Verónica Corrales y el Regidor de Delicias Israel Obando.

En su intervención, el Alcalde Meoquense Ismael Pérez Pavía, agradeció a las autoridades presentes por sumarse al movimiento en defensa del agua y convocar la consulta ciudadana:

“Hace unos días algunos agricultores nos solicitaban que las autoridades entráramos a la defensa del agua.Muchos alcaldes lo hemos estado haciendo de manera muy decidida. Invitamos a todas las autoridades de la región para que fueran parte de este movimiento que se está iniciando, también nos está apoyando el senador Gustavo Madero, quien de manera personal no pudo asistir, pero nos envió un video que vamos a proyectar, también a través de Zoom el Diputado Jesús Valenciano”, dijo el Alcalde Pérez Pavía al iniciar el evento.

Por su parte, el Diputado Federal Mario Mata, dijo que el problema que tienen los agricultores de la región, es que no van a tener agua suficiente para el ciclo 2021:

“Si se llevan los 432 millones es seguro que no vamos a tener agua para el ciclo 2021, si no se la llevan o se llevan una cantidad menor podemos apostarle a la lluvia, los agricultores de Chihuahua nunca han tenido que sufrir lo que están sufriendo ahora, la desesperación de ver si se la llevan sobre todo de ver si llueve, por eso son los distritos, para eso se hicieron las presas, porque no son distritos de temporal, no son cultivos de temporal, son cultivos de riego, en el desierto las presas se construyen para almacenar el agua para los años siguientes, el año actual desde el año pasado se determinó cual era la superficie cultivable, ese es el asunto más importante, ¿Qué vamos a hacer si no tenemos agua el siguiente ciclo agrícola?, cuestionó Mata Carrasco.

Continuó su mensaje explicando que el 85% de la derrama económica de los 14 municipios del cauce del Río Conchos, dependen del sector agropecuario y el resto también indirectamente.

“En este momento no se le debe un solo litro a Estados Unidos, el tratado es claro, los quinquenios terminan en el último día del quinto año y esto es el 24 de octubre del 2020, todavía ni siquiera entramos a la temporada fuerte de lluvias y ya se están llevando el agua. Pareciera que no conoce cómo se comporta el desierto chihuahuense.

El tratado del 44 es un tratado internacional y se rige por reglas internacionales y por organismos internacionales no se trata de la voluntad de uno de los dos que dice ya no quiero porque uno ya no cumple, tiene que entrar un juez o un árbitro internacional a determinarlo y el tratado dice cuando termina el quinquenio pasa al siguiente, ya lo hemos tenido, van 5 veces que no se ha podido completar el mínimo para Estados Unidos, 3 de ellos consecutivos 1925, 1926 y 1927.

¿Por qué entonces no nos quitaron los aranceles para maquilas? porque Estados Unidos sabe que no hay agua, en caso de extrema sequía pues pasa al siguiente quinquenio y se le va a pagar como le hemos hecho todos los años.” acotó el Diputado Federal.

Por último, Mario Mata dio su opinión luego de que fuera mencionado en la conferencia matutina: “Le agradezco a Andrés Manuel López Obrador que me haya mencionado en su mañanera de hoy, decirle que le falta mucha información, no puede tratar un asunto tan delicado, un asunto tan técnico con graciosadas, con lo mismo de siempre, politiquería y sin aportar un solo dato.” Concluyó en su mensaje Mata Carrasco.

La conferencia continuó con la participación del Presidente Municipal de Camargo, Arturo Zubía, quien mostró su preocupación para el ciclo de riego del 2021:

“La gente del campo debería estar pensando que va a pasar de aquí al fin de año, y que vamos hacer en el 2021 con los temas relacionados del campo, pero muy lejos de estar pensando en el trabajo, estamos pensando en la defensa del agua, en la defensa de la dignidad, en pensar que va a pasar si se llevan el agua, que nos va a pasar en la región centro-sur delestado de Chihuahua.

Este año iniciamos con una de las sequías más severas en los últimos años, ya estamos en agosto y nada que nos llueve, dense una vuelta más adentro del cerro y vean el sector ganadero, ya está casi acabándose. En el tema agrícola iniciamos con un 70% de almacenamiento de la presa Boquilla que es la que abastece toda esta región principalmente.” Dijo el Edil Camarguense.

Explicó que, si durante el mes de marzo no se hubiera dado esa lucha social en defensa del agua, en estos momentos no se estaría culminando el ciclo de riego:

“Nos faltan 45 días para que termine el ciclo agrícola yla presa a día de hoy está a un 35%, si se hubieran cumplido las amenazas de CONAGUA de llevarse el agua ya no tendríamos, se habría acabado, ni los chiles, la alfalfa, las nueces ni nada se habría regado, el sector agrícola que es una actividad esencial y primaria habría colapsado la región centro - sur, ya tendríamos robos al alza, vandalismos en las calles, porque cuidado cuando la gente tiene hambre.

Yo quiero hacer una invitación abiertamente a que todos esos movimientos nos hagamos una sola voz, a que nos olvidemos de diferencias de todo tipo, a que nos tratemos con respeto y dignidad en esta lucha auténtica, háganoslo porque la población lo merece, y si hemos sido capaces de unirnos en luchas sociales que esta no vaya a marcar la diferencia, que sean bienvenidos todos los actores TODOS pintos o colorados como sean, sean bienvenidos a esta lucha social en favor del sector agrícola.” Concluyó su mensaje Zubía Fernández.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, licenciado Gabriel Ortega, explicó el proceso legal que se tiene realizar para poder organizar con éxito unaconsulta ciudadana, la cual dijo que, en este caso, se cumplen todos los requisitos:

“Luego de que este grupo de agricultores buscaron al presidente municipal y además a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, nos dimos a la tarea de hacer un estudio legislativo y un proyecto público para poder establecer esta consulta popular.

El artículo 35 apartado 1 fracción c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marca que todo tema de trascendencia regional de competencia federal se puede someter a una consulta popular.

Los solicitantes promueven ante la presidencia de la mesa directiva del Congreso Federal, un aviso de petición de consulta popular, una vez que la presidencia de esa mesa directiva recibe el oficio analiza que se cumplan con todos los presupuestos establecidos en el artículo 28 de la ley federal de consulta popular, que es la reglamentaria al artículo 35 de la constitución. Una vez que se realiza eso y que el oficio cumple con todos los requisitos se le da vista al Instituto Nacional Electoral para que ellos a su vez en un término no mayor a 30 días analicen que se cumplan todos los presupuestos.

Una vez que eso ocurra y lo premite de nuevo a la presidencia de la mesa directiva, la misma la envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es quien revisa que el tema trascendente realmente tenga implicaciones para el sector que está promoviendo, que la pregunta que se establezca como propuesta cumpla con requisitos muy sencillos: no sea tendenciosa, no evitar juicios de valor, sea sencilla y comprensible.

Una vez que esto ocurre y que la corte decide que esta pregunta cumple con estos requisitos, la remite de nuevo a la mesa directiva del congreso, esta a su vez le notifica a través de gaceta parlamentaria a los ciudadanos que lo promovieron que ya está aprobada y lo manda al instituto nacional electoral quien será la autoridad de vigilar, convocar y organizar la consulta ciudadana, para ello se exige un 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal para que sea aprobada.

Esta intención y esta materialización de la intención de los agricultores, cumple con todos los requisitos legales para que se establezca la consulta ciudadana”, acotó Ortega Pérez.

Por último, el Alcalde Pérez Pavía, dijo que buscará que más autoridades de distintos partidos, se unan a este movimiento en defensa del agua de Chihuahua:

“Este es un movimiento institucional y pacífico, que nace por la falta de los resultados de los movimientos anteriores. Este es un movimiento donde las instituciones nos estamos manifestando. En esta misma semana, convocaremos a más presidentes de la región donde sus municipios están siendo afectados y también se va estar convocando a diputados de diferentes partidos políticos tanto locales como federales para sumarse a este movimiento, y desde luego a las autoridades que manejan el agua.

Estamos convocando a las autoridades de todos los municipios de todos los niveles, tanto del congreso local como el federal, del senado y también a Gobiernodel Estado, para todos juntos hacer este movimiento y presionar precisamente al Presidente de la República, quien es el único que puede decidir si se abre más o se cierran las compuertas de las presas del estado de chihuahua. El Presidente de la República es el únicoresponsable de abrir la llave para que salga el agua.” Finalizó Pérez Pavía.