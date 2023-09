Mexicanos, los que más buscan cruzar a El Paso

Archivo / El Diario de Juárez

Aunque la población en movilidad de origen venezolano es la más visible en las calles de la ciudad, debido a la violencia que se vive en el país, durante 2023 el principal flujo entre Juárez y El Paso ha sido el mexicano, ya que son los connacionales los que más ingresos regulares e irregulares han realizado a través del sector.

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno de Estados Unidos, de enero a julio fueron procesadas un total de 233 mil 031 personas, tanto por los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en los puertos oficiales de entrada a su país como por los agentes de la Patrulla Fronteriza: 43.41 por ciento de ellas de origen mexicano, 14.19 por ciento de procedencia venezolana y el resto provenientes de más de 90 nacionalidades.

En dicho lapso, la Patrulla fronteriza del Sector El Paso registró 201 mil 466 cruces irregulares a su país, 91 mil 421 fueron de mexicanos, más que de cualquier otra nacionalidad, en zonas como el río Grande/Bravo, el desierto, vehículos, alcantarillas o casas de seguridad del Sector El Paso.

En cambio, los encuentros de personas de nacionalidad venezolana fueron 23 mil 244, principalmente después de haber cruzado el río internacional, conocido en México como río Bravo y en Estados Unidos como río Grande.

En 2023 también han sido recibidas a través de un cruce internacional por los oficiales de CBP de El Paso más de 31 mil 565 personas migrantes, la mayoría a través de una cita generada por medio de la aplicación móvil CBP One, y de ellas más de 10 mil 127 han sido mexicanas y más de 9 mil 842 de origen venezolano.

En Ciudad Juárez, espacios como la Casa del Migrante dan preferencia a las familias mexicanas que huyen de la violencia, como ocurrió la semana pasada con una integrada por once personas provenientes de Puebla, quienes fueron recibidas en el albergue católico pese a que el lugar ya contaba con más de 300 personas alojadas.

La mayoría de las 50 personas que se encuentran en el albergue cristiano Pasos de Fe también son mexicanas, informó el pastor Miguel Ángel González.

Después de huir de Durango con sus tres hijos menores de seis años de edad, “Pedro” y “Sandra” llegaron la semana pasada a la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, sin saber a dónde acudir para recibir apoyo.

“Llegamos ahorita en el camión y lo primero que hicimos fue buscar la Catedral y vimos a mucha gente formada, un señor nos dijo que son migrantes venezolanos y que aquí nos apoyan con comida… íbamos al puente pero el señor nos dijo que tenemos que hacer una cita, que busquemos un albergue, no sabíamos que estaba cerrada la frontera, no sabemos a dónde vamos”, dijo “Sandra”, quien prefirió no compartir su nombre real por motivos de seguridad.

Parados en la Plaza de Armas, con el más pequeño de sus hijos en una carriola, la pareja mexicana dijo haber sido amenazada, por lo que sólo tomaron sus documentos personales y un cambio de ropa para cada uno de sus hijos antes de tomar un camión hacia esta frontera.

Según el Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados (DRC) en México, de 17 familias mexicanas encuestadas en Ciudad Juárez del 1 de enero al 28 de julio de 2023, el 87.5 por ciento dijo haber salido de su lugar de origen por la inseguridad y violencia generalizada.