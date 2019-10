Mexicanos se refugian en Juárez

Ciudad Juárez– La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a diversas regiones de Zacatecas, Michoacán y Guerrero, ha sido uno de los principales factores del desplazamiento de más de 4 mil mexicanos hacia Ciudad Juárez en busca de asilo político en Estados Unidos, según sus propias versiones.

Mientras que durante julio y agosto casi mil connacionales llegaron a registrarse al Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) – quienes aparentemente lograron cruzar después de días de espera–, desde septiembre se han acumulado más de 3 mil personas junto a los puentes internacionales de esta frontera, de acuerdo con estimaciones de la Cruz Roja.

“El (Jalisco) Nueva Generación se ha expandido mucho, las cosas están muy mal y no puedes confiar en las Policías porque están unidas a los grupos delictivos, son los mismos, denuncias y te va peor.

Y desde que inició este gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) las cosas han empeorado mucho”, aseguró Sebastián, un michoacano de 30 años, quien desde hace 23 días acampa en los límites de México con Estados Unidos junto a su esposa y su primo. El CJNG, que se dividió del Cártel de Sinaloa en 2010, es definido por las autoridades de Estados Unidos como una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo, según medios estadounidenses.

De acuerdo con los connacionales que acampan en los tres principales puentes internacionales de esta frontera, la guerra que mantienen los cárteles en sus estados, principalmente el CJNG, ha propiciado un incremento en delitos como secuestros, ‘levantones’, asesinatos, extorsiones y amenazas.

“Algunos salimos porque nos cobraron cuotas, te cobran por tener un negocito, entonces ellos se quedan con tu ganancia y no les importa que sea un negocio chiquito, una panadería, una tiendita, ellos quieren que les des dinero o te amenazan con matar a tu familia”, dijo Sebastián, quien espera la oportunidad de solicitar refugio al Gobierno de Donald Trump bajo una casa de campaña que cubre con una lona, en el parque El Chamizal. Según el migrante que aguarda junto al puente Córdova- De las Américas, ahí hay víctimas de “secuestros y no plagian a gente de dinero, secuestran a cualquiera.

Otros fueron amenazados porque no quisieron formar parte de sus grupos o al saber lo que está pasando mejor las familias con hijos jóvenes o adolescentes huyen, antes de que los obliguen a irse con ellos, a pelear por sus pueblos, dicen ellos”, agregó el migrante.

En el Centro de la ciudad, junto al puente Paso del Norte-Santa Fe se encuentra Mayra, una mujer de 40 años originaria de Juan Aldama, Zacatecas, quien con su familia va rumbo a Estados Unidos después de que lograron pagar el dinero que se les pidió para liberar a su padre, quien había sido secuestrado.

“Las cosas están allá cada vez peor, entran a las casas, se llevan las cosas que para sus grupos”, afirmó. En el puente Zaragoza- Ysleta un gran parte de los migrantes provienen de Tierra Caliente.

Aseguran una de las principales problemáticas en esa región es que el crimen organizado ‘levanta’ a los jóvenes para formar parte de sus filas. Muchos, como Pedro, su madre y su hermano tuvieron que vender sus pertenencias para viajar hasta esta frontera, donde no esperaban tener que dormir en la calle, sino cruzar directamente el puente internacional y pedir el asilo político en Estados Unidos.

“El dinero se nos está acabando, muchas familias ya se han regresado. Nosotros no traemos niños pero los que traen, ¿cómo le dices a un niño que no tienes para comer? En la noche a veces se escucha el llanto de los niños que tienen frío o que tienen hambre… pero no nos podemos regresar”, dijo.