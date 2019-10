Mi vida está en riesgo: Villarreal

Chihuahua.- El exlíder sindical del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz, fue presentado hoy ante un juzgado penal y emitió un mensaje en contra del Gobierno de Javier Corral, y dijo que siente en riesgo su vida y la de su familia.

Para ello autorizó la difusión de su nombre completo e imagen sin cintillo en el rostro, y señaló que ha sido perseguido con procesos fabricados y jueces de consigna.

El juez Jorge Napoleón Raya Valdez lo interrumpió y me dijo que no era pertinente hacer esos comentarios en esa etapa procesal, ya que la audiencia citada para hoy es para preparar el juicio oral en una de las varias causas penales que tiene en contra.

"Me parece que el contenido es mas político que jurídico", dijo el juez.

Aun así, Villarreal indicó que no es una alusión a ese juzgador y continuó su comentario en el que reiteró que está en riesgo su vida y la de su familia.

Su defensa apuntó que no existen condiciones para esa audiencia, por la forma en que se han realizado los procesos por peculado, que son bien distintos a incluso, señaló la mesa de la defensa, a casos de alto impacto como homicidio y secuestro.