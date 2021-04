Migración, fenómeno en constante cambio

David Cruz / El Diario de Juárez / Grupo de expulsados de EU bajo el Título 42

Ciudad Juárez— La respuesta de Ciudad Juárez a la migración ha sido buena, pero al tratarse de un fenómeno en constante evolución impide prever soluciones a largo plazo, destacó el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Jesús Peña Muñoz.

El experto en temas migratorios señaló que el fenómeno se tiene que ver como un proceso de aprendizaje para todos los actores incluidos, de lo contrario “siempre vamos a estar con la desesperanza de que no se hace nada, cuando es un proceso en el que siempre vamos a tener que seguir reinventando soluciones”, indicó.

Peña Muñoz recordó que en 2019 la mayor afluencia de migrantes en la ciudad era de cubanos, adultos y solos, que buscaban llegar a los Estados Unidos, mientras que actualmente el mayor flujo viene del norte y son familias centroamericanas, en su mayoría niños pequeños, lo que significa nuevos retos para la frontera.

“¿Por qué no tenemos soluciones para una migración ordenada y segura?, es porque la migración cambia muchísimo, las poblaciones, los flujos; es algo que a veces la gente, si no estás en la frontera, no ves”, indicó.

La evolución de la migración no se queda estancada, lo que suele pasar es que “tardamos en hacer una propuesta, una medida, y dura un rato y ya es obsoleta. Por ejemplo, cuando llegaron los primeros migrantes en busca de asilo político en Estados Unidos, parecía que nada más necesitaban albergues, luego otra cosa porque se estaban quedando meses, luego necesitaban trabajo. Después, con el Covid19, se pararon las citas en la Corte de Inmigración y las necesidades fueron otras”, relató.

La nueva ola migratoria tiene otras necesidades, en medio de la pandemia, y con una gran cantidad de niños pequeños.

Los albergues filtro, el hotel filtro y el gimnasio municipal ‘Kiki’ Romero han sido una respuesta tanto a la pandemia como a las expulsiones masivas bajo el Título 42 de Estados Unidos, pero la migración está en constante cambio.

“Ya tenemos las guías normativas.

Ciudad Juárez se está adecuando y adaptando. Ya sabíamos que entrando (Joe) Biden (a la Presidencia de Estados Unidos) iba a aumentar el flujo migratorio, y la respuesta de Juárez ha sido buena, pero la migración difícilmente va a dar soluciones a largo plazo, por el mismo fenómeno, es un proceso de aprendizaje para todos los actores incluidos, tenemos que verlo así, si no siempre vamos a estar en la desesperanza de que no se hace nada, y es un proceso de aprendizaje. Vamos a tener que seguir reinventado otras soluciones”, indicó el investigador.