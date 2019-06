Millennials buscan trabajo pero bajo sus condiciones

Los millennials buscan ocupación de acuerdo a sus condiciones, pero no quieren laborar con las necesidades de las empresas. La responsable del Servicio Nacional de Empleo en Delicias, Sandra Marín Soltero, informó que existen ofertas, pero estas fuentes de trabajo batallan para encontrar mano de obra porque no se ajustan al tiempo libre que requieren los jóvenes.

Las maquiladoras han llegado al punto en que tienen que recurrir al perifoneo para anunciar sus plazas vacantes o colocar módulos de información en puntos estratégicos de la ciudad para tratar de atraer personas que trabajen en la manufactura de productos que regularmente son enviados al extranjero.

La titular de la oficina del SNE en Delicias informó que los jóvenes que acuden a solicitar alguna vacante principalmente están interesados en cuánto se les va a pagar, cuántas horas van a trabajar y si se puede conseguir un horario de lunes a viernes para tener libres los fines de semana.

Las redes sociales han influido considerablemente en la forma de buscar un empleo formal, pues desde la comodidad de su habitación pueden preguntar cuáles son las prestaciones que se les ofrecen por parte de cualquier compañía que publique una vacante.

Anteriormente la forma de encontrar trabajo era recorriendo diferentes empresas y el solicitante era quien se adaptaba a las condiciones que la compañía proponía, desde el salario, horarios y días de descanso. Actualmente los jóvenes interrogan a los entrevistadores para saber qué tipo de prestaciones tendrán y si no se acomodan a sus necesidades prefieren no tomar la oportunidad de ocupar su tiempo libre y que les paguen por emplearse.

Existe una gran cantidad de firmas que tienen vacantes, pero no logran completar el personal que necesitan porque los jóvenes esperan conseguir más salario por pocas horas de trabajo. Existen facilidades, pero no son aprovechadas porque no se ajustan a las condiciones de las personas.

Por otro lado, Marín Soltero lamentó que algunas empresas limiten la edad de trabajo porque quieren gente muy joven, pero estos no desean ocuparse en cualquier lugar ni con cualquier sueldo.