Minera de Cusihuiriachi sigue sin reparar socavón

Cusihuiriachi.- Vecinos afectados por la actividad minera que la empresa Diabrass Mexicana realiza en este municipio denunciaron que, a seis meses de haberse presentado un socavón que estuvo a punto de afectar la única entrada a la cabecera municipal, no se han cumplido los acuerdos de reparación de los daños registrados.

Fue el 23 de enero de este año cuando se presentó un socavón de al menos 10 metros de largo en la entrada a la cabecera municipal, situación que obligó a la empresa a entubar el agua del arroyo que comenzó a trasminar por la actividad minera y detonaciones internas que empleados reconocieron haber realizado antes de dicho evento.

Uno de los afectados, de nombre Armando Fong, confirmó que la empresa minera Diabrass Mexicana se encargaría de la remediación del daño ocasionado por las prácticas, pero el acuerdo sigue sin cumplirse, y añadió que no se ha cumplido la disposición de carácter obligatorio de colocar una serie de filtros y encauzar el agua de dicho arroyo de manera adecuada para que esta no ocasiones màs socavones.

El “agua chocolatosa” a la que se refieren los habitantes de Cusihuiriachi fue referida durante el periodo de gestión del entonces diputado local Humberto Pérez Mendoza, quien explicó: “La semana anterior, las autoridades municipales del Ayuntamiento de Cusihuiriachi fueron alertadas por un grupo de ambientalistas que les manifestaron que el agua que la mina vierte directamente al arroyo que cruza el municipio y sus comunidades, presentaba un color grisáceo y en algunas partes azul petróleo, y que incluso despedía un olor a azufre”, indicó Pérez Mendoza.

Hoy, a varios años de dicho señalamiento en el que se solicitaba una revisión a las actividades de la empresa minera, las quejas continúan sin ser atendidas. El agua de color gris se sigue observando a lo largo de su recorrido por la zona de la arboleda de la cabecera municipal, punto de encuentro de cientos de familias de la región que se dan cita en este punto donde los menores ingresan a nadar a dicho cuerpo natural de agua.

En cuanto al dictamen de Protección Civil, no se ha hecho público, como no se hicieron públicos los daños por la serie de socavones que surgieron en diciembre del año 2013, uno de los cuales por poco no alcanzó a un vehículo ubicado en el patio de un domicilio.

A la visita del entonces responsable, Virgilio Cepeda, se destacó la gravedad de dicha actividad ante la presencia de los medios, sin embargo no se hizo público algún ordenamiento para evitar esta afectación que se continúa presentando aún hoy.

Así, entre la falta de transparencia sobre el riesgo real de la actividad y la falta de cumplimiento de las obligaciones que Conagua determina, los vecinos de la cabecera municipal se mantienen en la incertidumbre de si por estas actividades mineras continuarán las afectaciones a los domicilios particulares y siga la indolencia en el cumplimiento de las reparaciones acordadas.