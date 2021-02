Minimiza Corral observaciones de la Auditoría

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral Jurado explicó que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación al Estado no son graves y que pueden ser solventadas en tiempo y forma, pues dijo que estas no implicaban responsabilidades graves, en lo que llevan de revisión del documento correspondiente a la cuenta pública del 2019.

Destacó que son simples recomendaciones para temas como el educativo, mismo que atenderán y responderán conforme a los procedimientos y las normas que la Auditoría establece.

"Estamos en el estudio del informe, no es un informe que hayamos conocido antes, hasta ahora que se presentó. Afortunadamente en el Estado de Chihuahua las observaciones no son graves, no tenemos ninguna observación con responsabilidad grave", comentó.

Corral Jurado precisó que no tenían mayor preocupación sobre ello, ya que la propia Auditoría Superior de la Federación señalaba que el Estado, estaba en cumplimiento de las obligaciones que ha establecido.

En este sentido, expresó que no están en condiciones como Chiapas, el cual ha tenido problemas con la Auditoría.