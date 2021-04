Mintió Licencias en ‘tiradero’ de datos personales

Ciudad Juárez.- Autoridades estatales mintieron al tratar de justificar la dispersión sobre los márgenes del río Bravo de cientos de hojas con datos personales de ciudadanos que solicitaron su permiso de manejo una década atrás, incidente reportado a El Diario por ciclistas el mes pasado.

Con versiones contradictorias, personal de Comunicación Social y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) justificaron un proceso alejado de la normatividad en el manejo de datos personales y disposición final de archivos que contienen información sensible del contribuyente, como lo contempla el artículo 73 de la Ley de Protección de Datos Personales.

En este hecho existe una tercera versión que es documentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Gobierno del Estado. Según la SSPE, la Ley General de Archivo, la Ley de Archivos del Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la que depende la Coordinación Estatal de Licencias, son los entes que determinan el destino final de la papelería oficial de institución, previa autorización del director de División de la Policía Vial, se informó vía Plataforma Nacional de Transparencia.

En este caso, el proceso de destino final de los archivos fue irregular, según quedó asentado en el comunicado de prensa emitido a las 19:38 horas del 17 de marzo, casi dos horas después de que El Diario hizo pública la dispersión de papelería.

El traslado de esa documentación ha significado una “pesadilla” para el propietario de una empresa de reciclaje que accedió a “hacer el favor” a un conocido, el cual, aseguró, fue quien donó la documentación volatizada por la fuerza de la naturaleza.

“El 17 de marzo a mí me hablaron de la ciudad de Chihuahua para pedirme de favor que fuera a recoger unas cajas de papelería a Licencias. Era una donación a una iglesia para reciclar y elaborar papel de baño. Yo no tengo remolque y lo pedí prestado, ya en tránsito una ráfaga de aire voló dos cajas y se esparcieron los documentos”, narró atribulado el prestador del servicio aún requerido por las autoridades municipales y estatales.

“De haber sabido que todo esto iba a pasar simplemente digo no, pero es algo que yo ignoraba que iba a pasar, porque sólo me pidieron el favor de llevar las cajas que donaron a la iglesia”, aseguró. La identidad de la persona que le pidió el supuesto favor no fue revelada.

A poco más de un mes del incidente, la SPF indaga el manejo y destino final de los archivos de la oficina a cargo de Víctor Aguirre, así como la información oficial emitida por Comunicación Social, entonces a cargo de su hermana y actual recaudadora de Rentas, Evangelina Mercado Aguirre.

Ambos servidores públicos fueron buscados por El Diario a través de esa última dependencia por el viento sobre el bordo del río Bravo del año 2000 al 2010 y la entrevista fue canalizada con la vocera de la SSPE, Alexandrina Saucedo.

Tarde del 17 de marzo…

La fotografía, dirección, media filiación, teléfono, ocupación, estado civil, edad y otros datos personales de Laura Leticia M.R., plasmados en una hoja impresa con fecha del 2011 –aunque el boletín oficial menciona que los documentos son hasta el 2010–, quedaron a la vista de deportistas que corrían, caminaban o montaban bicicleta por los límites del bulevar Juan Pablo Segundo.

La información de Vanesa R. y Guillermo P. rodaba, junto a otras solicitudes de licencias de conducir sobre el árido predio que se sitúa en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, también quedó expuesta.

“Los documentos que datan del año 2000 al 2010 y que pertenecían al archivo muerto de la dependencia se encontraban bajo resguardo de una empresa recicladora para su destrucción y que por factores del clima se volaron, fueron localizados”, cita el boletín de prensa oficial.

La empresa “Recicladora en Movimiento”, agrega el comunicado, dispuso de una cuadrilla para la recuperación de los documentos.

Destaca que “es la primera vez que sucede un incidente de esta naturaleza, y que una vez que se hace entrega de los papeles a la empresa recicladora son ellos los encargados del resguardo hasta la destrucción de los mismos. La empresa fue sancionada por el incidente por parte del Municipio, aunque fueron pocos los documentos que se regaron por la vialidad, les contó como factor contaminante”, concluye el documento.

El propietario de la empresa, quien solicitó no ser identificado, aseguró estar viviendo prácticamente una “pesadilla”, al ser investigado por la Función Pública sólo “por hacer un favor”.

“Si me preguntas qué hice, te digo que nada, fue un simple favor que me salió mal, quién autorizó o quién hizo todo el relajo eso no lo sé. Ya me citaron para hacerme algunas preguntas y yo lo único que quiero es olvidarme de esto. Si me van a multar en

Gobierno del Estado aceptaré la multa porque a mí se me cayó la papelería, pero no fue negligencia, fue un día con mucho viento y me perjudicó mucho”, aseguró el propietario de la recicladora.

Agregó que la Oficina de Licencias carece de evidencias que lo vinculen con el incidente, al no firmar documentación alguna de recepción o entrega del archivo, sin embargo, él asume su responsabilidad.

“Yo no soy una persona de mala fe ni rajado, estoy diciendo lo que pasó, se cayó la papelería y no a mí, sino a un amigo al que yo le pedí el favor para hacer el favor y doy la cara”, sostuvo.

Difiere información oficial

En otra versión oficial obtenida a través de una solicitud de información (fo lio 058162021), la Dirección de Movilidad y Cultura Vial y la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales de la SSPE informaron que el pasado 17 de marzo entre 2 y 4 de la tarde personal de la Coordinación Estatal de Licencias se abocó a trasladar una pequeña parte del archivo datado de 2010, ya que no se contaba con la capacidad para su almacenaje.

“Por tal motivo fue trasladado al módulo 2, ubicado en la calle Palacio de Mitla número 1151-2 de la colonia Bosques de Salvárcar y por las inclemencias extremas, que alcanzaron ráfagas de 100 kilómetros por hora, una pequeña parte de la documentación se volatizó. En ese mismo instante personal de la Coordinación con apoyo de Servicios Públicos Municipales realizaron el rastreo y recolección de la papelería”, cita la respuesta oficial. En el documento desconoce relación alguna con la empresa de reciclaje.

“No existe ninguna empresa que sea responsable del embalaje, resguardo y traslado de material oficial, por lo que no existe un contrato o licitación entre la Coordinación Estatal de Licencias”, como se informó en el comunicado de prensa.

En la solicitud de información se pidió el protocolo de seguridad que emplea esta oficina de Licencias (de ser externa o contratada) para el manejo de la papelería oficial que contiene datos personales. En respuesta se mencionó el artículo 73 de la Ley de Protección de Datos Personales, que establece las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales, que permita protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En el inciso ‘a’ cita que se previene el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información, lo que contradice el empresario al asegurar que le entregaron decenas de cajas para el supuesto reciclaje sin mediar documento alguno.

Personal de la SPF dio a conocer que la investigación se inició días atrás, sin embargo, fueron reservados los nombres de los servidores públicos que ya emitieron su declaración en torno a este incidente.

El ciudadano refiere estar preocupado por la dimensión del problema y las constantes citas a comparecer que ha recibido, incluso teme que su negocio resulte afectado al darse a conocer esta información.

“Estoy muy triste por una situación en la cual no gané dinero, al contrario, perdí, porque hice el favor de recolección, le pagué a la gente que me ayudó. He perdido tiempo, es la quinta vez que voy a Gobierno del Estado y no me dicen para cuándo terminar. Fueron a notificarme a mi casa y mi esposa se asustó muchísimo porque pensó que me iban a meter a la cárcel y aquí estoy, no me estoy escondiendo porque no hice nada malo”, sostiene.

Alexandrina Saucedo, vocera de la SSPE, dijo a El Diario que desconoce el origen del boletín informativo y la participación de una empresa recicladora.

“Yo desconozco quién emitió ese comunicado de prensa, porque la responsable de la información de esa oficina soy yo y yo no he dado a conocer eso, lo oficial es lo que yo te comento”, afirmó al repetir lo vertido a través de la solicitud de información.

Agregó que desconoce la versión sobre la donación de la documentación oficial y qué cantidad era, por que ese no fue el proceso de disposición final del material de archivo. Hasta el cierre de esta edición la investigación por parte de la SFP continuaba.