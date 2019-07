Muere adulto mayor que no fue atendido; conductores de ambulancia prefirieron embriagarse

Hidalgo del Parral.- El adulto mayor que no fue atendido por agentes municipales en Villa López debido a que los funcionarios públicos decidieron tomarse unas cervezas murió, confirmaron familiares y amigos del señor Francisco Núñez de 71 años; Uno de los agentes ya fue despedido.

El hecho causó enojo en la población ya que el hoy occiso no fue atendido por los elementos policíacos de Villa López quienes en lugar de brindarle el apoyo en la ambulancia se fueron al ejido El Cairo a consumir bebidas alcohólicas en la ambulancia del poblado.

El adulto mayor fue trasladado en vehículo particular hasta el nosocomio ante la falta de atención de los funcionarios públicos Kelvin Hernández quien ya fue despedido y Pedro Martínez quien se encuentra bajo proceso de investigación

Las causas de la muerte de esta persona aun no han sido detalladas.