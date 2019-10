Muere de tuberculosis mujer migrante originaria de Uganda

Ciudad Juárez.- Una migrante africana, originaria de Uganda, murió ayer aparentemente de tuberculosis en el Hospital General, después de meses de permanecer en Ciudad Juárez con la esperanza de lograr el asilo político en Estados Unidos.

De acuerdo con uno de sus compañeros migrantes, quien pidió no dar a conocer su nombre, la extranjera de 33 años de edad no fue tratada adecuadamente, primero porque ya habían pasado los 90 días de vigencia del Seguro Popular y en el Centro de Salud le pedían que ella pagara sus estudios y el luego cuando se logró que la atendieran porque no la diagnosticaban pronto.

Dijo que permaneció al menos tres semanas hospitalizada, y su salud siguió deteriorándose, hasta que ayer finalmente murió. La Jurisdicción Sanitaria II confirmó la tarde ayer la muerte de la africana, pero no dio a conocer la causa de su muerte.

Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) dijo que tras la muerte de la africana estaban buscando a la embajada de Uganda, pero debido a que no hay una representación en México, se estaba tratando de entablar comunicación con la oficina en Washington.

La migrante se encontraba en un albergue de la ciudad, donde fue apoyada para que fuera atendida médicamente en lo que primero se dijo que era una intoxicación alimentaria y luego lupus o tuberculosis, está última al parecer la causa de su muerte.