Muere doctor; familia dice es por coronavirus

Tomada de Facebook

Parral.- Allegados al doctor Manuel Arteaga reportaron su fallecimiento el pasado fin de semana por las complicaciones del Covid 19, la autoridad pertinente no ha confirmado el hecho.

Vía redes sociales personas cercanas al galeno de 64 años de edad informaron su deceso, incluso ya familiares manifestaron que murió debido al terrible virus que mantiene paralizado a casi todo el mundo.

El doctor Jesús Manuel Arteaga ingresó grave al IMSS hace una semana y murió debido a las complicaciones del virus.

"En una de las publicaciones de un numeroso grupo llamado Parralenses alrededor del mundo postearon lo siguiente: DESCANSE EN PAZ

El Doctor Manuel Arteaga. Medico del IMSS en Parral. (sic)".

"Nuevamente el SARSCOV2, nos arrebata la vida de un compañero de muchos años IMSS, Médico de Urgencias Dr JESÚS MANUEL ARTEAGA", "Por favor, cuídense sobretodo los que no creen, o piensan q son jóvenes y será como una gripa, nos están arrebatando vidas, muy valiosas con esa actitud. No es el Gobierno. Eres TÚ, que no tienes empatía, que no te importan los demás, ya hemos llorado mucho", son algunos de los mensajes.