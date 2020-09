Muere indigente en albergue; llevan más de 10 horas sin atender reporte

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez Gabriel Cardona / El Diario de Juárez Gabriel Cardona / El Diario de Juárez Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A más de 10 horas de haber reportado sin vida a un indigente quien padecía de sus facultades mentales, personal del albergue Arca de Noe continúa esperando que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acuda por el cadáver.

“Lo tenemos aquí, en el salón donde damos terapia, yo creo murió durante la noche madrugada. Yo lo reporté a las autoridades a las 5 de la mañana que me levanto”, narró el pastor Alberto Rosales Espinoza, director del albergue.

De acuerdo con el pastor se trata de un hombre de aproximadamente 40 a 42 años de edad, de quien desconoce su nombre, ya que se negó a proporcionarlo.

“Primero me lo trajo la policía Municipal, era indigente, entonces me la trajeron una vez pero por el comportamiento no lo pude tener más tiempo y le