Muere líder delictivo ‘Chapo Calín’

Chihuahua.- Un enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa en Guachochi cobró la vida de ocho personas, entre ellas Melquiades Díaz Meza, alias “El Chapo Calín” o “El 13”, quien disputaba el control de esta región a Reyes C. G., alias “El Reyes”, actualmente detenido, confirmaron fuentes de corporaciones policiacas.

A las 14:30 horas de ayer se recibió una denuncia anónima que reportaba un enfrentamiento entre grupos delictivos, tras lo cual, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en conjunto con personal de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), desplegaron un operativo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los hechos tuvieron lugar en el camino de Piedra Agujerada y el Relleno Sanitario Municipal donde los agentes localizaron a ocho personas sin vida, tres de ellas calcinadas, así como una pick up Silverado y otra Frontier, también incineradas. Además, trasladaron a una persona herida a un hospital.

Díaz Meza, de 49 años, era considerado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. De acuerdo con informes de la Fiscalía, inició su carrera criminal en Ciudad Juárez donde formó vínculos con el Cártel de Sinaloa, siendo reclutado por Ruperto S. N., alias “El 37”, líder de Gente Nueva de Los Salgueiro en la región sur del estado.

Comenzó a operar en Guachochi entre 2015 y 2016, donde compartía el control de la cabecera municipal con Manuel Rafael Payán Balderrama, alias “El Gabacho”, abatido en 2018 por elementos de las fuerzas estatales.

Dentro de su estructura criminal se encontraba su hermano Carlos D. M., alias “El 5”, asesinado en diciembre de 2018. Las autoridades también identificaban como parte de su grupo a Reyes C. G, a Rigoberto C. G., alias “El Rigo” y Luis Alfredo C. G., quien fue detenido en 2016 y a quien “El Chapo Calín” o “El 13” habría ordenado rescatar durante un traslado de Guachochi a Parral.

En este período mantuvo una disputa con el también líder del Cártel de Sinaloa en Batopilas, Servando M. O., alias “El 21” o “El Servandito”, su primo, quien pretendía hacerse del control de Guachochi bajo las órdenes de Los Salazar que operan hacia la región de Chínipas y el norte de Sonora.

“El Chapo Calín” fue detenido en Guachochi por efectivos del Ejército Mexicano el 10 de agosto de 2021, tras un operativo de 48 horas en el que el personal castrense mantuvo atrincherado al líder criminal en una casa de seguridad.

Al momento de su captura, estaba en posesión de 10 kilos de semilla de mariguana, tres armas largas, tres armas cortas, cargadores, cartuchos de diversos calibres, equipo táctico y 20 mil 800 dólares americanos, informó la Sedena en un comunicado oficial.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán, donde permaneció hasta los primeros días de julio de 2022, cuando obtuvo la libertad por motivos que las autoridades no han especificado.

Los reportes de inteligencia refieren que, tras su regreso a Guachochi intentó retomar el control de su estructura, sin embargo, Reyes C. G. comenzó a pelear por el liderazgo en la región en una disputa que ha dejado varios muertos en diversos enfrentamientos.

Uno de los primeros hechos notorios derivados de esta “guerra” se registró el 20 de octubre de 2022, cuando “El Reyes” ordenó un ataque contra el bando contrario que dejó cuatro muertos, en represalia por la captura de seis de sus colaboradores, la cual habría sido facilitada por Díaz Meza.

El 18 de diciembre de ese año, otra refriega entre estos grupos dejó como saldo cuatro muertos, tres de ellos localizados en la comunidad de La Virgen y otro más en el camino de Guachochi hacia la Sinforosa, en el sitio llamado Laguna de Ochocachi. Todas las víctimas pertenecían al bando de “El 13”.

El pasado 8 de marzo fue encontrado sin vida el menor I.O.M.M., de 14 años, en el tramo carretero Guachochi-Yoquivo, tras haber sido sustraído dos días antes del Hospital Misión Tarahumara, en la comunidad de Samachique, a donde ingresó por una herida de arma de fuego en un pie que, al parecer, él mismo se provocó.

El adolescente, que fue privado de la vida a balazos, se encontraba registrado como hijo de Ramón M. L., de 48 años, quien fue uno de los cuatro abatidos en el enfrentamiento del 20 de octubre de 2022.

La última balacera (previa a la muerte de Díaz Meza) ocurrió el pasado 5 de junio cuando pistoleros de ambos bandos dispararon contra una iglesia que se encuentra entre las comunidades de Yoquivo y Santa Anita, en el municipio de Guachochi.

En dicho lugar fueron asegurados 722 casquillos percutidos de diversos calibres y una granada de fragmentación, así como una pick up Chevrolet Silverado completamente calcinada, en cuyo interior se encontraba el cuerpo decapitado de un hombre de aproximadamente 35 años; su cabeza fue hallada a 20 metros de distancia con un disparo en la región occipital.

A raíz de este evento, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, declaró que ya existía una orden de aprehensión en contra de “El Chapo Calín”, por la comisión de diversos delitos. Mientras que Reyes C. G., está detenido desde el pasado 25 de marzo y sujeto a proceso penal en espera de juicio por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas.