Mueren niños de hambre en la sierra, alerta monja

Parral.- En al menos 22 comunidades alejadas en la sierra se han detectado continuos casos de desnutrición infantil, incluso fallecimientos por estas causas, lo cual debe ser atendido de inmediato, aseguró la madre Soledad Espino González, del internado de niños en Chinatu, Guadalupe y Calvo.

La religiosa aseguró que “ya han muerto niños por desnutrición", pero no se reportan porque las familias no tienen ni para traérselos al doctor.

El problema se presenta en al menos 22 comunidades enclavadas en la Sierra Tarahumara, en comunidades altamente marginadas como Chinatu, Turuachi, Agua Amarilla, entre otros. “En estos poblados uno pasa y ve a niños desnutridos, descalzos, sin ropa", refirió Soledad Espino, quien dijo que más de un niño ha muerto por falta de alimento este año, pero también destacó que para las familias es irrelevante reportarlo a una autoridad.

Aseguró que hay comunidades con mucha población con problemas severos, principalmente niños, por lo que considera lamentable que en pleno siglo XXI se sigan presentando muertes por estas causas en la Sierra Tarahumara.

Agregó que desafortunadamente en estos tiempos, luego de la cosecha, no tienen qué comer y comienza este terrible problema, por lo que hizo un llamado a las autoridades a atender este triste problema que se presenta en lo más enclavado de la Sierra de Chihuahua.