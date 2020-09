Mujer ayuda a su hijo a golpear a esposa

Cortesía

Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal intervinieron en un problema familiar luego de que una mujer fue golpeada por su esposo y su suegra, se informó a través de un comunicado de prensa.

Blanca C. C. de 45 años y su hijo César Z. C. de 19 años, fueron detenidos sobre la calle Guillermo Prieto Lujan, en la colonia Luis Echeverría, luego de que fueron acusados de agredir a golpes a la esposa del ahora detenido, se indicó.

El documento agrega que en otros hechos, otras cinco personas fueron detenidas por violencia intrafamiliar:

Samuel R.H. de 35 años, fue detenido en el cruce de las calles José María Velázquez y De los Insurgentes, de la colonia Álamos de San Lorenzo, al ser señalado por su pareja sentimental de agredirla físicamente y verbalmente.

Luis Enrique M. B. de 28 años, fue arrestado en el cruce de las calles Desierto de Nubia y Custodio de la República, del Fraccionamiento Parajes de Oriente, luego de que al discutir con su esposa terminara agrediéndola a golpes.

Juan Francisco M. B. de 60 años, fue puesto bajo detención en el cruce de las calles América Latina y Víctor Manuel Corral, en la colonia Independencia II, mismo que pateó a su esposa luego de sostener una discusión.

Brandon Alan G. G. de 21 años, fue detenido en el cruce de las calles Cerro de Tepoztenco y Cerro de Zempoala, de la colonia Cerradas del Sur Etapa I, luego de ser denunciado por su pareja sentimental de haberla golpeado.

Efrén E. A. de 52 años, fue detenido en el cruce de las calles Vid y Hacienda del Retiro, de la Colonia El Mezquital, luego de ser denunciado por su pareja sentimental de haberle propinado una golpiza tras discutir por problemas económicos, concluye el comunicado.