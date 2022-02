Multarán por cruzar a EU con vehículos regularizados

Omar Morales / El Diario de Juárez / Afluencia en el puente “Tornillo para regularizar autos

Ciudad Juárez.- Multas de entre mil y hasta 10 mil dólares podrían recibir las personas que importen su auto en el actual programa de regularización de ‘chuecos’ y que después intenten cruzar en él a Estados Unidos.

Georgina García de Silva, directora de la Agencia Aduanal G&A, explicó que para hacer accesible este programa –a cargo del Gobierno federal– se omitieron procesos y se pusieron candados, por lo que al intentar cruzar por la aduana estadounidense, de regreso tendrá que pagarse una sanción debido a que las unidades no están exportadas de allá.

“Con esta regularización no se están manejando las claves de pedimentos normales para una importación de vehículos. No se puede ingresar a Estados Unidos porque es una regularización nada más en México. Si la persona quiere cruzar por el puente, sí va a poder cruzar, pero primero tendrá que pagar una multa por no haber dado de baja el auto”, resaltó.

La experta aduanal recordó que este decreto tiene como objetivo ayudar a las personas de bajos recursos para importar las unidades que entraron de manera ilegal al país y al mismo tiempo tener un control sobre este tipo de vehículos sin placas.

“Este programa es para todos los vehículos que ya se encuentran en el país, de 2017 hacia abajo, pero nada más es para la zona norte. Podrán regularizarse a un bajo costo comparado como si se estuviera haciendo una importación normal, con clave especial”, dijo.

La especialista recordó que para realizar el trámite es necesario presentar la credencial de elector, comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP) y fotos de la unidad.

Informó que desde que inició el proceso de regularización, se llevan unas 300 unidades importadas solamente en esa agencia aduanal.

“El decreto es muy claro, solamente es para vehículos que ya se encuentran en el país, antes de la fecha en la que salió el decreto, es decir, el 19 de octubre de 2019, porque hay muchas dudas de si se puede comprar un carro y después importarlo, y no, no se puede”, resaltó García de Silva.

Tampoco se pueden importar todas las unidades, ya que hay restricciones en aquellas que fueron chocadas y después se repararon para echarlas a andar aquí.

En cuanto a costos, en los centros comunitarios se ofrece la importación en 4 mil 900 pesos y 7 mil en G&A.

La regularización que se hace es nacional, que si se llevara a cabo bajo el trámite comúnmente utilizado, superaría los 40 mil pesos.

“Con este beneficio del decreto, ustedes están pagando de puros impuestos alrededor de 2 mil 798 pesos”, dijo García.

Para regularizar un vehículo 2017 o modelos anteriores, es necesario que el número de serie inicie con cualquiera de los números 1, 2, 3, 4 o 5, no letras, y que no se trate de autos deportivos, de lujo o blindados.

Asimismo, que el vehículo circule por su propio impulso, que el propietario sea persona física y residente del estado de Chihuahua, además que cuente con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o CURP.

Finalmente, que la persona cuente con identificación oficial y comprobante de domicilio y que el propietario tenga el título del vehículo o ‘bill of sale’. Únicamente se podrá importar un vehículo por persona.

