'Multas, cárcel y hasta una chinga a quien tire basura en río de Jiménez': alcalde

Hidalgo del Parral.- Durante la semana el alcalde de Ciudad Jiménez causó controversia al prometer una “chinga” a quien sea sorprendido tirando basura o escombro en el rio Florido en Ciudad Jiménez, ya que aseguró es un grave problema con el cual cargan las autoridades del municipio.

Marcos Chàvez, alcalde de Jiménez aseguró que se colocaron señalamientos de no tirar basura e incluso más botes para el almacenamiento de la misma, por lo que se les está suplicando a los jimenenses eviten convertir este sector en un basurero a cielo abierto.

“A las personas que sean sorprendidas tirando basura o escombro se les multará, serán remitidas a la cárcel y si no hacen caso hasta una chinga se les va a dar, es por demás que no hagan caso necesitamos poner mano dura para que se apliquen y acudan a tirar la basura en donde se debe, ya basta que sigan cometiendo abusos en este lugar empresas por ahorrarse litros de combustible van y tiran escombro en este lugar,” aseguró.

El edil señaló que existen proyectos importantes para este sector pero no se han podido concretar debido a que lo han convertido en un basurero, por lo que manifestó que las sanciones serán más severas a partir de la semana entrante.