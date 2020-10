Museo del Desierto reabre sus puertas

El Diario

A partir de ayer domingo el Museo del Desierto Chihuahuense abrió sus puertas al público, con todas las medidas de seguridad exigidas por la Secretaría de Salud, donde destaca el prohibir el acceso a menores de doce años, declaró el coordinador de Comunicación del Mudech, Édgar Villarreal Guevara.

Desde hoy lunes el museo estará abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde y se estará limitando a un aforo del 30%, que es de aproximadamente de 50 personas en el interior en un recorrido de 40 minutos, el responsable de la difusión dijo que los espacios son muy amplios y se cumple con todas las medidas solicitadas.

La nueva normalidad ha cambiado las actividades de todos y el Mudech no es la acepción, entre las restricciones no se permite el ingreso de menores de doce años y no mayores de 60.

En éste 2020 se celebró virtualmente el Décimo Aniversario, ya que debido a la contingencia por el coronavirus, se pospusieron las actividades programadas.

Diez años han trascurrido desde que el recinto cultural abrió sus puertas para mostrar la historia humana y natural de la región sur del estado. Ahí se exhiben algunas colecciones geológico - paleontológicas destacables del norte del país, además de varias especies de plantas y animales originarios del desierto chihuahuense.

Además de información del desierto actual, sus características y generalidades, los grupos humanos que lo habitan hoy en día y los que lo habitaron hace miles de años.

El Mudech también es reconocido como un espacio cultural donde se puede disfrutar de exposiciones plásticas, musicales y dramaturgias, sin dejar de lado el ámbito científico, todo en beneficio de las y los visitantes.