Músico chihuahuense grabará disco en Ucrania

Delicias.- Forjado de errores, es la tinta que tiene en su lado derecho del cuello, Baby Gio, como se le conoce en el medio artístico, es un joven que a pesar de haber tenido una infancia complicada ha logrado sobresalir de manera internacional, representando a Delicias, a su estado y a su país.

Carlo Giovanni Gutiérrez Hinojos, cuenta con 25 años de edad, inició en la música por influencias de su abuelo, ya que en la ciudad de Parral tocaba en bares, Baby Gio dijo traer en la sangre la música, heredada por su abuelo.

“Empecé a componer muchas canciones, tenía hojas y hojas escritas como de poesía, rima, leía libros sobre composición”, aseguró.

Sus comienzos fueron en una plaza en su barrio, unos chavos se juntaban y ya tenían sus canciones grabadas y le llamó la atención y se acercó con ellos.

“Cómo me escucharía yo, tengo muchas hojas de las que puedo narrar una historia de lo que he pasado y así se fue dando con esos camaradas de la plaza, que me dieron la oportunidad de grabar y ahí empezó todo”, señaló.

La plaza se encuentra ubicada en esta ciudad entre Linda Vista y Girasoles por la iglesia de Santo Niño de Atocha, a pesar de ser nacido en Nuevo Orleans, Louisiana, fue criado desde los cuatro años aquí en Delicias.

Entrevista

¿Cómo fue tu niñez?

Baby Gio.- Fue duro, basicamente me quedé solo muy chavo, fui muy independiente, vendía donas, andaba en pizcas de chile, anduve en el barrio haciendo alguna otra cosa mala, pero son cosas que no me gusta destacar, también anduve improvisando en los camiones, en el centro se hacían competencias de freestyle y ahí improvisaba para poder ganar un premio, mi infancia fue solitaria, en la calle y con malas juntas, pero fue cambiando y ya me encuentro mejor.

¿A los cuantos años iniciaste formalmente con la música?

Baby Gio.- A los 20 años, tengo 5 años apenas trabajando formal, manejando mi carrera, distribuir mi música en la plataforma, subir a youtube, buscar calidad, diseñadores, productores, ya tengo un equipo de trabajo, firmé con una disquera que se llama Supremo Music Mx, son de Chihuahua, ellos tienen el tope de lo que es calidad en audiovisual y estoy buscando eso, mucha calidad.

¿Cómo le haces para solventar todos los gastos que genera la música?

Baby Gio.- Los artistas no siempre estamos bien, cuando hay, hay mucho y cuando no, pasamos hambre, pero la perseverancia siempre está, trabajé en una carpintería, en construcción, en estructuras metálicas, hice un capital y empecé a invertir en algunos negocios que me empezaran a generar dinero para poder mantener mi gusto por la música.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Baby Gio.- Una Colaboración en Ucranía con Mila D y Dorian Music, un remix de una Canción de Dorian, ellos están haciendo gira de medios en Ucranía, estamos en una revista de allá por esa canción, aunque aún no se estrena, estamos a punto de grabar para sacarla en video y se firmó un contrato para ir a Ucranía y grabar el video, pero por la contigencia cerraron el país y se pospuso, pero es algo que tiene que pasar porque hay un contrato de por medio, también hice una colaboración con Conti, es un chavo argentino.

¿Cómo te vez en 5 años?

Baby Gio.- Sin trabajar y millonario (risas)

¿Qué le dirías a los jóvenes que así como tu, tienen ese sueño de crecer en la música?

Baby Gio.- Que si no tienen para invertir busquen alianzas que les den beneficios a ellos y al aliado, yo creo que las alianzas son lo principal, no siempre es el dinero, si tienes talento, escribes y te dedicas y haces buenas alianzas, yo creo que puedes construir un imperio con eso.

¿Tienes Novia?

Baby Gio.- Temas complicados (risas), novia no, hijos no, como ahora estoy trabajando yo creo que la ausencia en las parejas no sienta bien, en lo personal yo sí podría tener una pareja a distancia pero no puedes ponerle la atención que se merece y eso les afecta y llena ese hueco otra persona, yo lo respeto pero prefiero no tener una relación en este momento, por que estoy cien por ciento comprometido con mi música, soy yo, mi trabajo y mi familia nada más.

¿Algun mensaje?

Baby Gio.- Un mensaje claro y crudo es que lo que se gastan en droga o en cerveza los fines de semana, si lo invierten en la música les va a ir bien, sin gastos vanales, si realmente quierres dedicarte a esto tienes que ahorrar mucho, sabes que no siempre te va a ir bien, van a llegar momentos de desesperación de que quieres tirar todo a la basura, pero ya cuando empiezan a llegar los logros tangibles, eso ya te motiva día a día para seguir construyendo y no morir en el intento, es fundamental saber administrar tu dinero, sea poco o sea mucho, lo importante es no malgastar.

¿Cuáles son tus virtudes?

Baby Gio.- Sé escuchar el don de la palabra y soy una persona de paz, no me gustan los problemas.

¿Defectos?

Baby Gio.- Demasiados (risas), tengo este tatuaje aquí que dice forjado de errores, tu dirás si tengo defectos, soy perezoso no me gusta hacer ejercicio.

¿En redes sociales cómo te puede encontrar la gente?

Baby Gio.- En Spotify, Facebook e Instagram como BABY GIO, ya tenemos varios videos oficiales, dos álbumes y este próximo 10 de junio se va a estrenar el nuevo álbum “PIRÁMIDE”, viene con 7 canciones entre ellas reggaetón, rap y dancehall.

¿De qué tratan tus letras, tu música?

Baby Gio.- Básicamente vivencias, experiencias propias, me he basado un poco más en dirigirme al público femenino, yo creo que las mujeres son las que más consumen mi música, experiencia de mi barrio, hace tiempo escribí una canción que se llama catarata, narra las circunstancias o la adversidad en la que estuve en el proceso de llegar a donde estoy, pero en esa canción me centré en cosas malas en ese escrito por mero deshogo, siempre es desahogo, vivencias y para las mujeres.