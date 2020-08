Músicos parralenses regresan a las calles a buscar sustento

Hidalgo del Parral.- Luego de varias semanas de no trabajar en el primer cuadro de la ciudad, algunos músicos ya regresaron a las calles, pues ya no tienen dinero para subsistir, además, han visto que con la “nueva normalidad” las personas ya comienzan a realizar su vida de manera normal.

Aseguran que tocar en la vía pública es su sustento diario, pero también llevan alegría y un mensaje de esperanza a quienes los escuchan, por lo que piden a las autoridades municipales que los dejen trabajar.

Acompañados de una guitarra y un violín José Santos Duran y Jesús Manuel Romero, dijo que en lo personal las melodías las interpreta en los lugares donde hay gente pues actualmente las cantinas y drive in están cerrados.

Integrantes de un mariachi los músicos dijeron después de cuatro meses de no poder trabajar decidieron salir a buscar por su cuenta algunas “tocadas” en lugares públicos, “en la calle o donde vemos gente ofrecemos el servicio y si “pega” ya la hicimos de lo contrario a seguir buscándole”.

Ambo coincidieron en señalar que no han tenido problemas con las autoridades, por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, pues desde un principio la medida fue acatada y dejaron de trabajar, sin embargo, luego, cuando se les acabó el dinero recibieron apoyo de sus familias, pero ahora que ya la crisis está más acentuada decidieron salir a la calle a tocar.

“Nos ha ido mal porque no hay suficiente trabajo, andamos en la calle y a veces sacábamos lo del día y a veces no, pero no robamos, trabajamos de una manera honrada y llevamos alegría a la gente”, dijeron.

Pero no son los únicos hay también jóvenes quienes con guitarra en mano alegran por momentos los camiones urbanos, “algo tenemos que hacer para llevar dinero a la casa”, dijo Dagoberto quien esperaba que el camión urbano llegará para poder abordarlo e interpretar algunas melodías.

Jesús Manuel Romero y José Santos Duran, argumentaron que ahora con la reapertura de los restaurantes les cambio un poco el panorama pues en algunos nos permiten el ingreso para tocar algunas canciones a cambio de propinas, pero no en todos (los restaurantes) se puede hacer.

Cuestionados sobre los apoyos brindados por el gobierno municipal y algunas asociaciones civiles al gremio, agradecieron la ayudad brindada sin embargo dijeron que “una despensa dura si mucho una semana y la contingencia va para cuatro meses…”.