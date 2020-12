‘Muy grave’, falta de transparencia

Tomada de internet / El micrositio del Gobierno estatal

Ciudad Juárez— La falta de actualización de la información sobre los recursos financieros aplicados en el plan de atención a la pandemia por parte del Gobierno del Estado fue considerada como “muy grave” por Mariel Miranda, coordinadora del programa de “Susana Vigilancia” en la organización nacional Transparencia Mexicana.

“Es muy grave no sólo respecto a que no han dado seguimiento al exhorto que les hizo el órgano garante de la información, sino que al final no están cuidando el derecho a la información que tenemos las personas”, dijo Miranda en entrevista.

“En el caso de Chihuahua, donde hay cierre de algunos comercios, estamos en el entendido de que seguramente se irán desplegando programas y servicios sociales de los cuales se está gastando presupuesto público, y es fundamental que podamos rastrearlos y saber que los recursos que está ejerciendo el estado para atender la emergencia, están llegando a las personas y no se están desviando por corrupción”, agregó.

Sólo difunden el 25%

La experta fue consultada luego de que el Gobierno estatal dejara de actualizar, el pasado 21 de septiembre, el apartado correspondiente a la “información financiera” en el micrositio “Transparencia Covid 19”, difundiendo sólo los avances de la aplicación de un 25 por ciento de los 3 mil 465.7 millones de pesos anunciados para el Plan Emergente de apoyo a la salud, el empleo y el ingreso familiar.

Con la falta de renovación, observable todavía la tarde de ayer, el Gobierno del Estado desatendió también la instrucción difundida el 10 de diciembre por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), que le llamó a actualizar estos datos de manera semanal.

“Se instruyó para que por lo menos semanalmente se actualicen los datos referentes a la información financiera sobre inversiones, adquisiciones o montos derivados de la atención a la contingencia sanitaria, montos ejercidos, montos extraordinarios, montos empresariales conectados con la atención a la contingencia”, indicó el Ichitaip en un comunicado.

De acuerdo con Alejandro de la Rocha, presidente del Ichitaip, la creación del micrositio se acordó desde marzo pasado como una forma de concentrar la información tanto de salud como financiera de la pandemia, y como parte de los ajustes presupuestales en la administración estatal al presentarse la urgencia de crear un fondo para el plan emergente.

‘Susana Vigilancia’

Transparencia Mexicana, a su vez, creó el mecanismo de “Susana Vigilancia” desde marzo pasado para dar seguimiento a los planes y acciones creados en las administraciones públicas ante la emergencia sanitaria.

“Como que los gobiernos están acostumbrados a que creer que todo se trata sólo sobre el shock y sobre la emergencia, pero dejan de reportar y de dar información sobre los procesos de recuperación o de reconstrucción, donde al final es donde los recursos se están ejerciendo”, dijo Miranda vía telefónica desde la Ciudad de México.

“Así como la cifra de cómo avanza la pandemia en términos de contagios es fundamental, también cómo se están ejerciendo los recursos”, agregó.

La Coordinación de Comunicación Social de la administración estatal no respondió ayer una consulta sobre esta falta de actualización o el lugar en el que estuviera disponible la información del plan emergente.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx