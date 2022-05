Nacen trillizos en el IMSS 66

Cortesía / Los padres con dos de sus hijos

Ciudad Juárez.- Como regalo este mes de mayo, Judith Alejandra, de 28 años, se convirtió en mamá de trillizos tras la asistencia del equipo del Hospital General Regional (HGR) 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trató de una niña que pesó 2 kilos 100 gramos, y dos varones, uno de 1 kilo 930 gramos, y el otro, de 2 kilos 100 gramos, dio a conocer la directora de la unidad hospitalaria, Irma Escamilla Terrazas.

El nacimiento, contó, se dio bien gracias a la atención oportuna por un equipo multidisciplinario integrado por personal de ginecología, pediatría, enfermería, anestesiología y demás personal de apoyo. Asimismo, agregó, los recién nacidos fueron de 35 semanas de gestación, por lo cual se realizó una cesárea exitosa y a la madre de los pequeños se le brindó un control prenatal adecuado, que permitió evitar complicaciones.

Escamilla Terrazas dio a conocer que dos de los recién nacidos ya están en alojamiento conjunto con la madre, en tanto que la niña se encuentra en Cuidados Neonatales, estable y con buen pronóstico de salud. El coordinador clínico de Pediatría, Regino Díaz Bustos, señaló que se dará puntual seguimiento a la atención de la menor, quien en breve si las condiciones clínicas así lo favorecen podrá ser dada de alta.

Puntualizó que este nacimiento múltiple no fue producto de una inseminación, ya que se trató de un embarazo biológico y se puede calificar como exitoso. Aseveró que desde hace casi cuatro años no se daba un nacimiento múltiple en la citada unidad hospitalaria de Ciudad Juárez. Marcos Alfonso, de 21, padre de los pequeños, afirmó que aún no deciden los nombres, pero están felices de tener a sus bebés.

Indicó que “ya está el equipo completo” y señaló que sus hermanos de siete y 12 años los esperan en casa. Ambos agradecieron públicamente la atención y el servicio recibido por el personal del HGR 66 del IMSS. “Me siento una persona muy afortunada. Gracias a Dios nuestros hijos nacieron bien. A mi esposa la trataron muy bien, los doctores oraron antes de hacerle la cesárea”, puntualizó el ahora padre de cinco.